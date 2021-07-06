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Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti

06.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü aktör Anthony Quinn'in beşinci oğlu Lorenzo Quinn turizmin gözbebeği Bodrum'a geldi.

Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn Bodrum’u seçti

Lorenzo Quinn, Accor Grubu’nun premium otel markalarından olan ve 1 Temmuz'da hizmete giren MGallery The Bodrum Hotel'i ziyaret etti. Lorenzo Quinn, babası gibi geçmişte pek çok yapımda oyuncu olarak yer almış ancak kariyerini sanatın başka bir dalında devam ettirmeyi tercih etmiş.

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Dünya çapında ünlü bir ressam ve heykeltraş olan Lorenzo Quinn, MGallery The Bodrum Hotel'in yatırımcısı olan Delta Holding iştirakı İnci Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta ile bir araya geldi.
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İlerleyen dönemlerde gerçekleştirecekleri işbirlikleri hakkında görüşmelerin yapılasının arkasından, Lorenzo Quinn ülkesine geri döndü. Sanat ve sanatçı ile her zaman iç içe olan MGallery markasının dünyaca ünlü pek çok sanatçıyı ağırlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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