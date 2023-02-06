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Antonio Banderas'tan destek paylaşımı! " Tüm cesaret Türk ve Suriye halkı için olsun"

06.02.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antonio Banderas ülkemizde gerçekleşen elim deprem felaketi için bir destek mesajı paylaştı. İspanyol oyuncu Banderas kalbinin deprem bölgesindeki Türk ve Suriye halkıyla olduğunu belirtti. Desperado filmi ile akıllara kazınan Antonio Banderas'ın destek mesajı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Antonio Banderas'tan destek paylaşımı! " Tüm cesaret Türk ve Suriye halkı için olsun"

Antonio Banderas dünyaca ünlü İspanyol film ve dizi oyuncusu. Banderas Türkiye'de de derinden hissedilen deprem için sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşımda bulundu.

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Antonio Banderas paylaşımında " Türk ve Suriye halkına dayanışma dolu bir kucaklama. Son birkaç saat içinde başlarına gelen trajedi için tüm cesaret onlar için olsun" dedi.

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Banderas'ın Türkiye'de özellikle 10 ili etkileyen ve Suriye'de de ciddi can ve mal kaybına sebep olan deprem için yaptığı destek paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Paylaşıma teşekkür ve destek mesajları yağdı.

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deprem Antonio Banderas Instagram Oyuncu

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