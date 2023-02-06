Antonio Banderas'tan destek paylaşımı! " Tüm cesaret Türk ve Suriye halkı için olsun"

Antonio Banderas dünyaca ünlü İspanyol film ve dizi oyuncusu. Banderas Türkiye'de de derinden hissedilen deprem için sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşımda bulundu.

Antonio Banderas paylaşımında " Türk ve Suriye halkına dayanışma dolu bir kucaklama. Son birkaç saat içinde başlarına gelen trajedi için tüm cesaret onlar için olsun" dedi.

Banderas'ın Türkiye'de özellikle 10 ili etkileyen ve Suriye'de de ciddi can ve mal kaybına sebep olan deprem için yaptığı destek paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Paylaşıma teşekkür ve destek mesajları yağdı.

