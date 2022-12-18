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Antrenörden futbolcusuna iğrenç taciz! 'Seni seviyorum' diye başladı, cinsel içerikli mesajlara kadar gitti

18.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'taki bir futbol okulunda antrenör olarak görev yapan S.A.'nın 14 yaşındaki sporcusuna attığı taciz mesajları ortaya çıktı. "Seni seviyorum. Mesajlarıma cevap ver. Yoksa evine geleceğim" şeklinde mesajlarla sporcusunu tehdit eden antrenör, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antrenörden futbolcusuna iğrenç taciz! 'Seni seviyorum' diye başladı, cinsel içerikli mesajlara kadar gitti

Mide bulandıran olay Antalya'da meydana geldi. Manavgat’ta birçok futbol okulunda antrenör olarak görev yaptığı bildirilen S.A., iddiaya göre 14 yaşındaki bir sporcusunun telefonuna attığı mesajlara cevap alamayınca, ‘Seni seviyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Mesajlarıma cevap ver. Yoksa evine geleceğim’ şeklinde mesajlar attı.

SPORCUNUN AİLESİ JANDRAMAYA BİLDİRDİ

Antrenörün kendisine karşı tutumundan ve attığı mesajlardan rahatsız olan çocuk, ailesine durumu jandarmaya bildirdi. 14 yaşındaki sporcunun ailesinin telefondaki mesajlarla birlikte şikayeti üzerine antrenör S.A., Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

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'CİNSEL İSTİSMAR' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan ve daha önce çalıştığı birçok spor okulundan benzeri suçlamalar yüzünden gönderildiği ileri sürülen ve bazı ailelerin şikayeti üzerine mahkemelik olan S.A., 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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