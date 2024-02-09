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Apar topar ameliyata alınmıştı! Alişan Umre'ye gitti! "Gelmek yine nasip oldu"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 11:07 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda konsere giderken aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Alişan apandisit ameliyatı olmuştu. Hastaneden taburcu olan Alişan soluğu kutsal topraklarda aldı. Ünlü isim Umre pozlarını "Gelmek yine nasip oldu" notu ile paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'e konsere giderken rahatsızlanan türkücü Alişan apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Alişan apandisit ameliyatı olmuş ve sağlığına kavuşmuştu.

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Hastaneden taburcu olan Alişan soluğu kutsal topraklarda aldı. Yolculuk öncesi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Alişan; gitmeden önce "Gidiyorum en sevgiliye" ifadelerini kullandı.

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Alişan Umre pozlarını "Gelmek, yine nasip oldu" notu ile yayınladı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında zemzem suyu içtiği anları da takipçileriyle paylaştı.

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Alişan ünlü şarkıcı
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