Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan haber var! "Sizden başkası yok"

Nihat Hatipoğlu, tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile sevenlerinden dua istenmişti. Ünlü ilahiyatçı, son durumu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Sevenleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hatipoğlu, uzun yıllardır ATV'de Dosta Doğru ve özel gün ve gecelerde sunduğu dini programlarla izleyicinin gönlünde yer edinmişti.

Tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ilahiyatçı için, ailesi tarafından yapılan bir paylaşımla sevenlerinden dua istenmişti.

Bugün öğlen saatlerinde Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama daha geldi.

"KİMSE 2 DAKİKA SONRASINI GARANTİ EDEMEZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihat Hatipoğlu,

"Sevgili dostlar.Dün ani bir rahatsızlığım oldu.Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız.Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez.Duayla kalın" paylaşımında bulundu.

Paylaşımını gören kullanıcılar ünlü ilahiyatçı ve yazar Hatipoğlu'na 'Geçmiş olsun hocam', 'Hocam sizden başkası yok', 'Allah sizi bize bağışladı' gibi yorumlar yaptılar.





