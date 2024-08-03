Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Nebahat Çehre aylar sonra ortaya çıktı

MYNET-Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre o rolü ile hafızalarımıza kazınmıştı.

KALBİNE STENT TAKILDI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren ünlü isim son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıkmış ve Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Aylardır ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre Nişantaşı'nda görüntülendi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim 'Ben iyiyim. Geçirdim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.

'DÖRT DİZİYİ KABUL ETMEDİM'

Yeni projesisi olup olmadığı sorulan Çehre, "Beklentim olursa olabilir. Geçtiğimiz dönem dört diziyi kabul etmedim. Değişik bir karakter bekliyorum. Bütün dizilerde anneler, gelinleriyle ya da oğullarının sevgilileriyle kavga ediyor, başka bir şey yapmıyor. Oyuncu kalıplaştırılmamalı, açmak gerekiyor. Tabii ki anne ve nine olurum ama ayrı kişiliği olmalı ki oyun çıkarabilesiniz. 3-4 diziyi üst üste iyi yaptım. Beklentimi karşılarsa istiyorum, özledim" yanıtını verdi.