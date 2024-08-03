MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Nebahat Çehre aylar sonra ortaya çıktı

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Nebahat Çehre aylar sonra ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Nebahat Çehre son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Mayıs ayında kalbine stent takılan ünlü oyuncu aylar sonra ilk kez görüntülendi.

MYNET-Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre o rolü ile hafızalarımıza kazınmıştı.

kapak çehre

KALBİNE STENT TAKILDI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren ünlü isim son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıkmış ve Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Aylardır ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre Nişantaşı'nda görüntülendi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim 'Ben iyiyim. Geçirdim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.

çehreee

'DÖRT DİZİYİ KABUL ETMEDİM'

Yeni projesisi olup olmadığı sorulan Çehre, "Beklentim olursa olabilir. Geçtiğimiz dönem dört diziyi kabul etmedim. Değişik bir karakter bekliyorum. Bütün dizilerde anneler, gelinleriyle ya da oğullarının sevgilileriyle kavga ediyor, başka bir şey yapmıyor. Oyuncu kalıplaştırılmamalı, açmak gerekiyor. Tabii ki anne ve nine olurum ama ayrı kişiliği olmalı ki oyun çıkarabilesiniz. 3-4 diziyi üst üste iyi yaptım. Beklentimi karşılarsa istiyorum, özledim" yanıtını verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

Benzine 2 liraya yakın indirim!

Benzine 2 liraya yakın indirim!

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

İstanbul’da akılalmaz olay: ‘Salam yalattılar bana! Korkunç insanlar…’

İstanbul’da akılalmaz olay: ‘Salam yalattılar bana! Korkunç insanlar…’

Tufan Erginbilgiç'in CEO'su olduğu Rolls-Royce, her çalışanına 700 sterlinlik hisse verecek

Tufan Erginbilgiç'in CEO'su olduğu Rolls-Royce, her çalışanına 700 sterlinlik hisse verecek

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.