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Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan iPad Air ve OLED öngörüsü!

18.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple analizleriyle sıklıkla gündeme gelen Ming-Chi Kuo, bu kez iPad Air hakkında yeni bir rapor yayınladı. Kuo'nun raporuna göre, Apple, iPad Air'i OLED ekranlara geçirmeyi planlıyor. iPad Pro için ise planlar daha farklı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan iPad Air ve OLED öngörüsü!

iPad Air Apple tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen 'Time Flies' etkinliğinde yenilendi. Apple, yeni iPad Air'de büyük değişiklikler yaptı ve tabletin çerçevelerini incelterek, güç tuşuna bir Touch ID ekledi. Fakat iPad Air'ın ekranı OLED'e terfi ettirilmedi. Teknoloji devi yeni iPad Air'de tıpkı iPad Pro modellerinde olduğu gibi, OLED yerine 10.9 inçlik Liquid Retina LED ekran kullanmayı tercih etti. Fakat Apple hakkındaki analizleriyle sık sık teknoloji gündemini sallayan Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın iPad Air modelleri için yeni bir planı var.

APPLE iPAD AIR'I OLED'E GEÇİYOR

Ming-Chi Kuo'nun yeni bir araştırma raporuna göre, Apple 2022'nin ikinci yarısında iPad Air'i OLED ekranlarla donatacak. Böylece iPhone X ile birlikte iPhone ailesine gelen OLED ekranlar, iPad modellerine de taşınacak. Peki iPad Pro modelleri ne olacak?

iPad Air OLED

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iPAD PRO İÇİN MİNİ LED PLANI

mini LED ekran teknolojisi bir süredir gündeme geliyor. Özellikle Apple'ın yeni iPad modellerinde bu ekran teknolojisine yer vereceği konuşuluyordu. Ancak Apple analistine göre Apple, mini LED modellerini üst düzey iPad Pro modellerinde kullanacak ve mini LED ekran teknolojisi iPad Pro modellerine özel kalacak. Sızıntı kaynakları 11 inç ve 12,9 inçlik iPad Pro modellerinin nisan ayında tanıtılmasını bekliyor.

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Apple
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