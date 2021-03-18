Apple için ilginç iddia: İyi davranan müşterilerine farklı davranıyormuş!

Apple, müşterilerine iyi bir müşteri hizmeti deneyimi sunmak için çalışıyor. Ülkemizdeki Apple Store mağazaları da bu anlamda kritik bir öneme sahip. Zira ülkemizdeki Apple markalı cihaz kullanıcıları, genelde donanımsal bir destek alabilmek için Apple mağazalarının yolunu tutuyorlar. Her müşteri gibi onlar da iyi bir hizmet alabilmeyi umut ediyor. Fakat Tanicornerstone kullanıcı adına sahip olan ve eski bir Apple çalışanı olduğunu söyleyen bir TikTok kullanıcısı, Apple Store'da farklı bir hizmet politikasının daha olduğu iddia ediyor. Üstelik eğer kibar ve insanlara iyi davranan bir müşteriyseniz, bu politika sizi yakından ilgilendiriyor olabilir.

APPLE'DAN BAZI MÜŞTERİLERE AYRICALIK İDDİASI

AppleInsider'ın haberine göre, Tanicornerstone kullanıcı adını kullanan Apple çalışanı, ''yalnızca çalışanların bildiği sırları'' soran bir videoya yanıt olarak bir video paylaştı. Tanicornestone videosunda, Apple için çalıştığını söyleyerek, Genius'lara kaba olarak davranıldığında sorununuzu büyük olasılıkla çözüleceğini ancak bunun için gayet normal bir şekilde ödeme yapılmasının gerekeceğini söyledi. Ancak eski çalışan, her personelin bazı müşteriler için kullanabilecekleri normal hizmetin ötesinde belirli sayıda "sürpriz ve keyif" programına sahip olduğunu da ekledi. Yani bir Genius'a iyi davranırsanız, standart hizmetin ötesinde yer alan bu hizmetten faydalanma ihtimaliniz olabilir. En azından Tanicornestone'un iddiası bu yönde.

BAZILARI DOĞRULADI, BAZILARI YALANLADI

TikTok videosuna yorum yapan kişiler başta olmak üzere, hem istisnai hizmet alan müşteriler hem de diğer eski Apple Perakende çalışanları söz konusu iddiayı doğruladı. Ancak bazıları, Apple'ın böyle bir politikası olduğu iddialarını reddetti. Henüz bir iddia olsa da tüm bu söylenenler oldukça dikkat çekici görünüyor.

