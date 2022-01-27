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Apple CEO’su Tim Cook'a saplantısı olduğu ortaya çıktı! "İkizlerimin babası Cook" diyen Julia Lee Choi'ye ceza kararı

27.01.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Julia Lee Choi isimli 45 yaşındaki bir kadının, Apple CEO'su Tim Cook'a ikizlerinin babası olduğunu iddia eden, hatta onu ölümle tehdit eden yüzlerce e-posta gönderdiği tespit edildi. Kendisine "Julia Lee Cook" da diyen saplantılı kadına Cook'un evinden uzak durması için ceza verildi.

Apple CEO’su Tim Cook'a saplantısı olduğu ortaya çıktı! "İkizlerimin babası Cook" diyen Julia Lee Choi'ye ceza kararı

Apple hayranlarının varlığından haberdarız. Aynı zamanda Apple CEO'su Tim Cook'u yakından takip eden, onun yönetim şeklini beğenip hayran olanlar da var. Ancak Julia Lee Choi adında bir kadın hayranlığını fazlasıyla abarttı ve bunu Tim Cook hayranlığından çok, Tim Cook saplantısına dönüştürdü.

TIM COOK'UN SAPLANTILI HAYRANI: JULIA LEE CHOI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Julia Lee Choi adındaki kadın, Ekim 2020'den beri Apple CEO'su Tim Cook'u takip ediyor. Choi, Cook'un ikiz çocuklarının babası olduğunu iddia ediyor.

45 yaşındaki Julia Lee Choi’nin, bir süredir Apple CEO’su Tim Cook’a yüzlerce e-posta gönderdiği tespit edildi. Tespitin ardından, saplantılı kadın hakkında Cook’un evinden en az 200 metre uzakta durma kararı verildi.

2020'DE TWEET'LERİNE BAŞLADI

45 yaşındaki Julia Lee Choi, 2020’nin son günlerinde Cook hakkında tweet atmaya başladı ve onun eşi olduğunu hatta çocuklarının babası olduğunu iddia etti.

Julia Lee Choi

Tim Cook ise 2014 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

MICROSOFT CEO'SUNA MESAJ: KOCAMI TAKİP ETMEYİ BIRAK

Kendisini Julia Lee Cook olarak adlandıran Choi, Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'ya "Kocam Tim Cook'u mümkün olan en kısa sürede takip etmeyi bırakmalısın" mesajı gönderdi. Ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai’yi de hedef aldı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR DA VAR

Belgelere göre, kadının Ekim’den Kasım 2020’ye kadar Cook’a yaklaşık 200 kez e-posta gönderdiği, çok kez onu ölümle tehdit ettiği belirtildi. Cook'un avukatı tarafından "tehdit edici ve son derece rahatsız edici" olarak tanımlanan bazı mesajların ise cinsel içerikli olduğu ifade edildi.

"SENİ AFFETMEYECEĞİM" TEHDİDİNDE BULUNDU

Cook’un avukatları, kadının Cook’a 3 Kasım 2020 yılında dolu bir mühimmat fotoğrafı gönderdiğini ve onu ölümle tehdit ettiğini söyledi. Söz konusu e-posta’da “Seni uyardım ama dinlemedin. Seni affetmeyeceğim.” yazdığı da aktarıldı.

Öte yandan kadının Cook saplantısından dolayı sahte şirketler açtığı da belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook
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