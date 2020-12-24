Apple'dan sonra LG de elektrikli otomobiller için düğmeye bastı

Apple elektrikli otomobil üreteceği iddiaları ile teknoloji gündeminin zirvesine oturdu. Reuters'ın raporu ile ortaya çıkan iddialar, Apple'ın 2024 yılında Project Titan kapsamında bir elektrikli otomobil üretmeyi hedeflediğini ele alıyordu. Apple tarafı bu anlamda henüz bir açıklama yapmasa da hafta boyu Apple'ın üreteceği elektrikli otomobilin olası özellikleri konuşuldu. Fakat elektrikli otomobil sektörüne göz kırpan başka bir teknoloji firması daha ortaya çıktı; LG.

LG ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SEKTÖRÜNE GİRİYOR

LG, yaptığı açıklama ile Kanadalı otomotiv parça üreticisi Magna International ile ortak bir girişim kurduklarını açıkladı. Açıklamaya göre geçici olarak LG Magna e-Powertrain adını taşıyan girişim, elektronik motor, inventör, yerleşik şarj cihazları ve elektronik sürücü sistemleri üretecek. LG Magna e-Powertrain girişimi, ABD, Güney Kore ve Çin'de binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

LG MAGNA E-POWERTRAİN'DE ÇOĞUNLUK LG'NİN

LG Magna e-Powertrain'in değeri 1 milyar dolar. LG ise girişimin yüzde 51'ine sahip durumda. Girişimin diğer ortağı Magna International ise yüzde 49'luk bir paya sahip. LG tarafından açıklamalara yansımasa da LG'nin bu girişim ile birlikte önümüzdeki dönemlerde bir elektrikli otomobil üretmesi muhtemel. Tabii bunu zaman gösterecek.

