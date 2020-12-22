iPhone'a dört tekerli kardeş: Apple Project Titan projesi ile otomobil geliştiriyor!

Apple Car olarak da adlandırılan Apple markalı bir otomobil birkaç yıldır gündemde. Apple'ın iPhone, iPad, Apple Watch veya MacBook üretmenin yanında günümüz teknolojisine uygun bir otomobil üreteceği herkes tarafından dillendiriliyor. Fakat Apple bugüne dek, tıpkı merakla beklenen akıllı gözlük Apple Glass'ta olduğu gibi Apple Car hakkında en ufak bir ipucu dahi vermedi. Apple'a yakın kaynaklar ise bu konuda beklenmedik bir atılım gerçekleştirdiler.

KAYNAKLAR: APPLE OTOMOBİL ÜRETECEK

Reuters'ın haberine göre, Apple'a yakın kaynaklar Project Titan olarak isimlendirilen çalışmada Apple'ın otomobil geliştirdiğini doğruluyor. Kaynaklara göre Apple, sürücüsüz otomobil teknolojisi üzerinde çalışıyor ve 2024'te kendi geliştirdiği pil teknolojisini içerebilecek bir binek araç üretmeyi hedefliyor. Apple'ın pil teknolojisinin maliyeti "radikal bir şekilde" düşürebileceği ve aracın menzilini artırabileceği söyleniyor.

BEKLENTİ ÜRETİM ORTAĞI MODELİ

Haberdeki kaynaklar, şirketin otomobil üretmek için bir üretim ortağıyla anlaşmasını beklediklerini söylüyor. Yani otomobil Apple tarafından değil, başka bir üretici markanın altında üretilebilir. Fakat bunun için de daha zaman var gibi görünüyor. Üstelik koronavirüs salgını yüzünden üretim sorunlarının yaşandığı günümüzde ertelemeler söz konusu olabilir. Zaten kaynaklar da buna fazlasıyla odaklanıyor.

PROJECT TİTAN SALGINDAN ETKİLENEBİLİR

Apple Project Titan çalışmalarının 2024 yılında bitirilmesi beklense de salgınla ilgili gecikmelerin üretime başlamayı 2025'e veya sonrasına itebileceği konusunda uyarı yapılıyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Apple markalı otomobilin 2023-2025 yıllarında üretilebileceğini iddia ediyor.

