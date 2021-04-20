Apple etkinliği için artık nefesler tutuldu! Neler tanıtılacak?

Apple 20 Nisan etkinliği için geçtiğimiz hafta resmi açıklamasını yapmıştı. Açıklama sonrası, gözler 20 Nisan'a çevrilmişti. Bu süre boyunca Apple'ın neler tanıtabileceğine yönelik çok fazla sızıntı yapıldı. Ünlü kaynaklar, Apple'ın özellikle iPad modellerini yenileceğine dair bilgiler sundu. Şimdi ise etkinliğin düzenleme vakti geldi çattı. Peki son söylentilere göre, Apple etkinliği hangi ürünleri bizlerle tanıştıracak? İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. iPAD PRO Yenilenen iPad Pro modellerinin Apple'ın Nisan etkinliğinin ana konusu olması bekleniyor. Son söylentilere göre Apple, 11 ve 12.9 inç iPad Pro modellerini elden geçirecek, ancak büyük değişiklikler yaşanmayacak. 12.9 inçlik iPad Pro modelinin Mini LED teknolojisi ile gelmesi muhtemel görünüyor. Mini LED teknolojisi, kontrast oranlarını artırması ve daha parlak bir görüntü sunması ile biliniyor. Fakat Mini LED panellerini üretimi bir hayli zor. Üstelik Apple'ın Mini LED tedarikinde sorun yaşadığı söylenip duruyor. Bu nedenle mini LED 12.9 inç iPad Pro piyasaya çıktığında sınırlı miktarlarda satışa sunulabilir. Her iki modelin de Mac mini, MacBook Air ve MacBook Pro'daki M1 çipi kadar güçlü olan güncellenmiş bir A14X çipini içermesi ise olası.

APPLE PENCIL 3 iPad Pro ile birlikte, yeni bir Apple Pencil modelinin de duyurulması muhtemel. Zira Apple'ın üçüncü nesil bir Apple Pencil tanıtacağı hakkında birkaç söylenti var. Bu söylentilere göre, yenilenen iPad Pro modellerine Apple Pencil 3 de eşlik edecek. Yine aynı söylentilere bakılırsa üçüncü nesil Apple Pencil, ikinci nesil versiyona benziyor, ancak parlak bir yüzeye sahip. Yeni Apple kaleminin hangi özelliklere sahip olacağı ise belli değil. iPAD MİNİ Yakın zamanda iPad Mini 6'ya ve yeni iPad Pro modellerine ait olduğu söylenen bir fotoğraf sızdırılmıştı. Sızıntıda, yeni iPad Mini'nin daha büyük bir ekrana sahip olduğu görülmüştü. Ancak buna rağmen, tabletin çerçevelerinden arınmadığı, geleneksel tasarımı kullanmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Üretilmesi olası İPad mini'nin 8,5 ila 9 inç arasında daha büyük bir ekrana sahip olacağı söylenmişti. İşte bu akşamki Apple etkinliğinde ekran boyutu büyüyen ancak çerçeveleri aynı kalan iPad Mini 6 ile tanışmamız söz konusu olabilir. AIRTAGS Apple'dan beklentiler sadece iPad odaklı değil. Bu akşam, aylardır beklenen takip cihazı AirTags ile tanışma ihtimalimiz de son derece yüksek. Apple'ın Find My uygulamasında yaptığı hazırlıklardan sonra AirTags aksesuarları piyasaya sürmeye hazır olabilir. Söylentilere göre, AirTags aksesuarları cüzdanlara, anahtarlara ve kaybolması muhtemel önemli ögelere takılacak ve kullanıcılar bu cihazlar sayesinde nesnelerin nerede olduğunu kolayca bulabilecek. Bunu Samsung'un Galaxy SmartTag aksesuarına benzetebiliriz.