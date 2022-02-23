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Apple hayranlarına müjde! iPhone 14 ile daha iyi pil ömrü geliyor

23.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 8 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceğine dair dedikodular gündemdeyken, bu kez iPhone 14'ün pil ömrü hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Tedarik zinciri kaynaklarına dayanan o iddiaya göre iPhone 14 daha iyi bir pil ömrü sunabilir. Bu da yeni bir 5G çipi sayesinde olabilir.

Apple hayranlarına müjde! iPhone 14 ile daha iyi pil ömrü geliyor

Apple'ın iPhone 14 modellerine ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son iddialar, iPhone 14 modellerinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşacağını gösteriyor. iPhone 14'ün özellikleri ve fiyatı hakkında birçok sızıntı yapılırken, şimdi iPhone 14'ün pil ömrü hakkında yeni bir iddia gündeme getirildi.

iPHONE 14'TE PİL ÖMRÜ SORUNU OLMAYABİLİR

Tedarik zinciri kaynaklarının iddiasına göre, yeni bir 5G çipi sayesinde iPhone 14 daha iyi bir pil ömrü sunabilir. Ayrıca iPhone 14'ün Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olabileceği de öne sürülüyor.

iPHone 14-1

Apple'ın 2023'ten itibaren Qualcomm'dan uzaklaşması ve iPhone'da kendi özel tasarlanmış 5G modemini kullanması bekleniyor.

Ayrıca, Foxconn'un iPhone 14 Pro'nun deneme üretimine başladığı iddia ediliyor.

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iPHONE 14 NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 14 ailesinin eylül ayında düzenlenecek bir Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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