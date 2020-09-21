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Apple ile alakalı gibi görünen 100'den fazla alan adı tehlike saçıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kaspersky uzmanlarına göre, dünya genelinde kendisini Apple ile ilişkiliymiş gibi gösteren ve içinde "Apple" kelimesi bulunan 100'den fazla şüpheli alan adı tespit edildi.

Apple ile alakalı gibi görünen 100'den fazla alan adı tehlike saçıyor!

Kaspersky uzmanları, 2020'nin ilk sekiz ayında siber suçluların Apple kullanıcılarını hedeflemeye yönelik ilgisinin giderek arttığını açıkladı.

Kaspersky açıklamasına göre, dünya genelinde kendisini Apple ile ilişkiliymiş gibi gösteren ve içinde "Apple" kelimesi bulunan 100'den fazla şüpheli alan adı tespit edildi.

Özellikle Eylül 2020'de bu kaynakların sayısı hızla arttı ve 9 Eylül'de sayıları 700'ün üzerine çıktı. Gerçek sayının ise bundan çok daha fazla olabileceği bildirildi.

APPLE HESAPLARINI ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Açıklamaya göre, şüpheli alan adlarında yer alan hizmetlerin bir kısmı kullanıcılara kayıp telefonlarını bulmayı teklif ediyor, diğerleri Apple hesabına yeniden erişim kazandırmayı vaat ediyor. Bir kısmı da resmi Apple destek hizmetini taklit ediyor. Bunlar genellikle Apple hesap bilgilerini çalmak için tasarlanan sahte sitelerden oluşuyor. Bu siteler genelde sadece bir kapak sayfasına sahipken, vaat edilen işlevi yerine getirmiyorlar ve engellendiğinde hemen bir başkası aktif hale geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İçerik Analisti Tatiana Sidorina, şunları kaydetti:

"Herhangi bir ilgi çekici habere veya son derece cömert teklif ve promosyonlara şüpheyle yaklaşın. Mesajlarınızı güvenilir kaynaklardan kontrol edin. Şüpheli e-postalardaki, mesajlaşma programlarındaki veya sosyal ağlardaki bağlantıları takip etmeyin. Güncel spam ve kimlik avı veritabanına sahip güvenlik çözümleri kullanarak web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin."

AA

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