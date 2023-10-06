Apple'ın yeni iPhone 15 serisini sizin için inceledik

Apple, iPhone 14 serisinden farklı olarak işlemci ve kamera açısından geliştirilen iPhone 15 serisi ile bütün seriye eklenen Dynamic Island özelliği sayesinde göz dolduruyor. Özellikleri kadar yeni renkleri ve tasarımıyla da beğenilen bu telefonu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! iPhone 15 gerçekten farklı mı, söylendiği gibi ısınma problemi yaşanıyor mu, 14'ten 15'e geçmeye değer mi; gelin hep beraber göz atalım.

Apple iPhone 15

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Apple iPhone 15'in teknik özellikleri

Serinin başlangıç modeli olarak nitelendirilen iPhone 15 modeli, bu tasarımında da Cheramic Shield kaplı alüminyum kasa ile üretiliyor. 6,1 inç genişliğindeki süper Retina XDR ekran, 2000 nit maksimum piksel parlaklığı ile önceki nesil cihazlara göre yoğun güneş ışığı altında iki kat daha net bir görüntü sunabiliyor.

Apple bu cihazda A16 Bionic çip kullanılıyor. Bu sayede 24 MP fotoğraflarda ve yeni nesil portrelerde kullanılan bilişimsel fotoğraf teknolojisi, telefon konuşmaları için ses izolasyonu ve yoğun grafiklere sahip oyunlarda akıcı performans gibi pek çok konuda kullanıcıya güç sağlıyor.

Ayrıca Dynamic Island geçişleri için de yüksek performans sunuyor. A16 Bionic çip bataryayı daha verimli kullanarak telefonunuzun gün boyu çalışmasını sağlıyor. A16 Bionic GPU, iPhone 12’deki GPU’dan %40’a kadar daha hızlı!

Apple iPhone 15'in avantajları ve dezavantajları

iPhone 15 sahip olduğu avantajlar ile kullanıcıları kendisine bağlıyor. İşte ürünün en büyük avantajları ve dezavantajları:

İki kat zoom ile telefoto çekimler gerçekleştirir.

48 MP ana kamera ve ultra geniş kamera ile süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çeker.

USB-C desteği sayesinde tüm cihazlara tek kablo yeterli.

Trafik kazası algılama özelliği ile her zaman güvende hissettirir.

%75 geri dönüştürülmüş kasası sayesinde karbon ayak izini azaltır.

Su sıçraması ve toza karşı dayanıklı dış gövdeye sahip.

Serideki en küçük kasaya sahip cihaz 6,1 inç ekranı ile kimi kullanıcılara küçük gelebilir.

Apple iPhone 15'i kullananların yorumları

Kullanıcılardan aldığı olumlu yorumlar ile öne çıkan iPhone 15, gelişen kamerası ve işlemci performansıyla beğeniliyor. Cihazın ısınma problemi yaşamadığını söyleyen kullanıcılar ekran 60 Hz olmasına rağmen çok verimli çalıştığını belirtiyor. Özellikle profesyonel olarak video ve fotoğraf ile uğraşmayanlar için ideal model olan bu ürün, diğer kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor.

Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Plus'ın teknik özellikleri

Apple iPhone 15 Plus, serinin başlangıç modeline göre birçok artı özelliği de beraberinde getiriyor. iPhone 15 ile aynı şekilde A16 Bionic çip ile birlikte üretiliyor. 6,7 inç genişliğinde Super Retina XDR ekrana sahip olan cihaz, iPhone 14'e kıyasa güneşte iki kat daha fazla parlaklık sunuyor.

Ön tarafa yerleştirilen selfie kamerası yeni nesil portreler ile sosyal medyada fark yaratmanızı sağlıyor. Fotoğrafta mükemmel ayarlar yapmak için çekim esnasında veya sonrasında ekrana dokunmanız yeterli! Büyük batarya kapasitesiyle tüm gün kesintisiz çalışmayı vadetmesi de bu cihazın ilgi gören yanlarından biri.

Apple iPhone 15 Plus'ın avantajları ve dezavantajları

26 saat kesintisiz video deneyimi sunuyor.

İki kat telefoto özelliğine sahip 48 MP kamera ile mükemmel fotoğraflar çekmek mümkün.

USB-C bağlantı desteği ile tüm cihazlarınıza tek bir kablo yeterli.

Ekran çözünürlüğü ile önceki serilerin önüne geçiyor.

Fark yaratmak isteyenler için hem tasarım hem çevreci yanı ile mükemmel bir etki sağlıyor.

Büyük telefonlardan hoşlanmıyorsanız ilginizi çekmeyebilir.

Apple iPhone 15 Plus'ı kullananların yorumları

Genel olarak kullanıcılardan olumlu yorumlar alan iPhone 15 Plus, önceki serilere göre ekran ve kamera özellikleri bakımından daha çok beğeniliyor. Kullanıcıların ilgisini çeken ürün, üstün korumaya sahip alüminyum kasasıyla da kullanıcılara güven veriyor.

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro'nun teknik özellikleri

iPhone 15 Pro, uzay endüstrisi standartlarında bir titanyum kasa ile üretiliyor. Titanyum kaplama üzerinde dayanıklı olması açısından Cheramic Shield kullanılıyor. Telefonda 6,1 inç genişliğinde Super Retina XDR ekran bulunuyor. Bu ekran ProMotion teknolojisine sahip ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde göz yormuyor.

Canlı etkinlikler özelliği sunan Dynamic Island teknolojisi kullanan telefon, hep açık ekranı sayesinde istediğiniz bilgilere herhangi bir yere dokunmadan ulaşmanızı sağlıyor. Üstün performansa sahip bir CPU ile donatılan telefonun A17 pro çip teknolojisi, mobil oyunlarda mükemmel bir sürükleyicilik sunuyor. Bu üstün özellikler pil performansından da ödün vermeyerek cihazın gün boyu çalışmasını sağlıyor.

Üzerinde yedi adet profesyonel lens bulunan iPhone 15 Pro, 48 MP gücündeki kamerasıyla harika renklere sahip mükemmel canlılıkta fotoğraflar çekiyor. Cihazın en çok beğenilen özelliklerden biri ise kişiselleştirilebilen eylem düğmesi olabilir! İstediğiniz herhangi bir görevi atamanızı sağlayan bu buton, istediğiniz bir özelliğe tek bir butona dokunarak erişme imkânı sağlıyor.

Apple iPhone 15 Pro'nun avantajları ve dezavantajları

Titanyumdan üretilen uzay endüstrisi kalitesindeki dış koruma, telefonu her zaman güvende tutuyor.

Güçlü kamera sistemi canlı renklerin yanında 3 kat daha fazla telefoto yakınlaştırma özelliği sunuyor.

USB-C ve USB 3 desteği ile hızlı ve güvenli veri aktarımı sağlıyor.

Wi-Fi 6E ile inanılmaz hızlı dosya aktarımı sunuyor.

Trafik kazası algılama özelliği hayati durumlarda büyük öneme sahip.

23 saate kadar video oynatma imkânı sunuyor.

Sunduğu üstün özelliklere rağmen yüksek fiyat her bütçeye hitap etmeyebilir.

iPhone 15 ve 15 Plus'a göre daha az renk seçeneği sunuyor.

Titanyum kasa ile beraber ısınma sorunu olduğu söylense de Apple tarafından bu problemin güncelleme ile çözüleceği belirtiliyor.

Apple iPhone 15 Pro'yu kullananların yorumları

Cihazdan genel olarak memnun olan kullanıcılar bir miktar ısınma sorunu yaşasa da bunun çok büyük bir problem teşkil etmediğini belirtiyor. Gelişmiş ürün özellikleri kullanıcıların pek çoğunu tatmin etmeyi başarıyor.

Apple iPhone 15 Pro Max

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Apple iPhone 15 Pro Max'in teknik özellikleri

Serinin "Amiral Gemisi" niteliğinde olan iPhone 15 Pro Max, teknik özellikleriyle baş döndürüyor. Pro serisinin ayırıcı materyali titanyum kullanılarak üretilen kasası en sert darbelere dahi mükemmel dayanıklılık sağlıyor. Buna rağmen oldukça hafif olan bu malzeme, uzay endüstrisinden ilham alınarak telefona uyarlanıyor.

Üzerinde yer alan dokulu mat cam, telefonun sağlamlığını arttırmak adına Ceramic Shield özelliği sahip. Bütün iPhone modellerinde olduğu gibi bu telefonda da suya, sıçramaya ve toza karşı dayanım görüyoruz. 6,7 inç Super Retina XDR ekran ile karşıma çıkan cihaz, ProMotion teknolojisi sayesinde muhteşem bir izleme deneyimi sunuyor. 120 Hz yenileme hızına çıkan ekran, uzun saatler kullanılsa dahi göz yormuyor.

Hep açık ekran teknolojisini de destekleyerek hiçbir tuşa basmadan istediğiniz bütün bilgilere ulaşma şansı elde edebiliyorsunuz. Diğer modeller ile benzer 48 MP kamera desteği bulunsa da üzerinde yer alan yedi adet profesyonel lens sayesinde inanılmaz görüntüler elde etmek mümkün. Üstelik desteklediği 5 kat zoom yapabilen telefoto özelliği ile en uzak noktaları dahi yakın plan gibi çekebiliyorsunuz.

Apple iPhone 15 Pro Max'in avantajları ve dezavantajları

5 kat zoom ile telefoto ve serinin en iyi kamera özelliklerini sunuyor.

29 saate kadar video oynatma özelliğine sahip.

Trafik kazası algılama özelliği mevcut.

6 çekirdekli GPU ile en güçlü işlemciyi sunuyor.

Apple ProRAW ile mükemmel çekimler vadediyor.

Kişiselleştirilebilir eylem düğmesi ile istenilen özelliğe kolayca erişim imkânı sunuyor.

Yüksek fiyatı her bütçeye uymayabilir.

Büyük telefon isteyenler tarafından tercih edilmiyor.

Apple iPhone 15 Pro Max'i kullananların yorumları

iPhone 15 Pro Max, hem kamera hem performans açısından kullanıcıların beğenisini kazanan ürünler arasında yer alıyor. Isınma sorununu da değerlendiren bir kullanıcı; cihazı oyun, video ve video çekimi açısından test ettiğini ve bir sorun yaşamadığını söylüyor.

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