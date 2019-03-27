Apple iOS 12.2 güncellemesi yayınlandı!

Apple’ın uzun bir süredir test ettiği iOS 12.2 sürümü bugün yayınlandı. Sisteme yeni özelliklerin eklendiği iOS 12.2 sürümü ile iPhone X ve sonrası modellere yeni Animoji’ler de geliyor. OTA ve iTunes üzerinden sunulan güncellemeyi yüklemeden önce yedek almanız gerektiğini mutlaka belirtelim.
iPhone X ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) ve iPad Pro 11 inç için dört yeni Animoji: baykuş, yaban domuzu, zürafa ve köpek balığı
TV denetimlerine hızlı erişim sağlamak için Denetim Merkezi’nde ve Kilitli Ekranda TV denetimleri
Videolar için çoklu görev AirPlay özelliği, diğer uygulamalarda dolaşmanıza ve AirPlay’i kesintiye uğratmadan aygıtınızda yerel olarak diğer kısa biçimli ses ve video dosyalarını çalmanıza ve oynatmanıza izin verir
AirPlay çıkışları artık içerik türlerine göre gruplanır ve içerikleri hangi aygıtta oynamak istediğinizi daha hızlı bulmanızı sağlar
Apple Pay Cash müşterileri artık Visa bank kartlarını kullanarak banka hesaplarına anında para aktarabilirler
Wallet uygulaması artık Apple Pay kredi ve banka kartı işlemlerini kartın hemen altında görüntüler
Atıl süre haftanın her günü için farklı bir zamanlama ile ayarlanabilir
Yeni bir anahtar ile uygulama sınırları geçici olarak kolayca açılıp kapanabilir
Kimlik bilgileri Otomatik Parola Doldurma ile doldurulduktan sonra web sitelerine giriş otomatik olarak gerçekleşir
Uyarılar artık şifrelenmiş web sayfaları yüklenirken görünür
Parmak izi değişkeni olarak kullanılma olasılığını engellemek için süresi dolmuş İzleme standardı desteğini kaldırır; Akıllı İzleme Önleme, artık saptanmış olarak siteler arası izlemeye karşı korur
Akıllı Arama Alanı sorguları, arama önerileri yanındaki ok simgesine dokunarak değiştirilebilir
Göz At sekmesi tek bir sayfada daha fazla içerik göstererek yeni müzikleri, listeleri ve daha fazlasını keşfetmenizi sağlar
Yeni AirPods (2. nesil) için destek ekler
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12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
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