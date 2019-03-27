Apple iOS 12.2 güncellemesi yayınlandı!

Apple’ın uzun bir süredir test ettiği iOS 12.2 sürümü bugün yayınlandı. Sisteme yeni özelliklerin eklendiği iOS 12.2 sürümü ile iPhone X ve sonrası modellere yeni Animoji’ler de geliyor. OTA ve iTunes üzerinden sunulan güncellemeyi yüklemeden önce yedek almanız gerektiğini mutlaka belirtelim.

iOS 12.2 güncellemesi ile gelen yenilikler

Animoji

iPhone X ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) ve iPad Pro 11 inç için dört yeni Animoji: baykuş, yaban domuzu, zürafa ve köpek balığı

AirPlay

TV denetimlerine hızlı erişim sağlamak için Denetim Merkezi’nde ve Kilitli Ekranda TV denetimleri

Videolar için çoklu görev AirPlay özelliği, diğer uygulamalarda dolaşmanıza ve AirPlay’i kesintiye uğratmadan aygıtınızda yerel olarak diğer kısa biçimli ses ve video dosyalarını çalmanıza ve oynatmanıza izin verir

AirPlay çıkışları artık içerik türlerine göre gruplanır ve içerikleri hangi aygıtta oynamak istediğinizi daha hızlı bulmanızı sağlar

Apple Pay

Apple Pay Cash müşterileri artık Visa bank kartlarını kullanarak banka hesaplarına anında para aktarabilirler

Wallet uygulaması artık Apple Pay kredi ve banka kartı işlemlerini kartın hemen altında görüntüler