Apple iOS 12.2 güncellemesi yayınlandı!

Ekran Süresi

Atıl süre haftanın her günü için farklı bir zamanlama ile ayarlanabilir

Yeni bir anahtar ile uygulama sınırları geçici olarak kolayca açılıp kapanabilir

Safari

Kimlik bilgileri Otomatik Parola Doldurma ile doldurulduktan sonra web sitelerine giriş otomatik olarak gerçekleşir

Uyarılar artık şifrelenmiş web sayfaları yüklenirken görünür

Parmak izi değişkeni olarak kullanılma olasılığını engellemek için süresi dolmuş İzleme standardı desteğini kaldırır; Akıllı İzleme Önleme, artık saptanmış olarak siteler arası izlemeye karşı korur

Akıllı Arama Alanı sorguları, arama önerileri yanındaki ok simgesine dokunarak değiştirilebilir

Apple Music

Göz At sekmesi tek bir sayfada daha fazla içerik göstererek yeni müzikleri, listeleri ve daha fazlasını keşfetmenizi sağlar

AirPods

Yeni AirPods (2. nesil) için destek ekler

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

