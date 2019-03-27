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Apple iOS 12.2 güncellemesi yayınlandı!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 27.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

iOS 12.2 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler ve güncellemenin nasıl yükleneceği haberimizde.

Apple iOS 12.2 güncellemesi yayınlandı!

Apple’ın uzun bir süredir test ettiği iOS 12.2 sürümü bugün yayınlandı. Sisteme yeni özelliklerin eklendiği iOS 12.2 sürümü ile iPhone X ve sonrası modellere yeni Animoji’ler de geliyor. OTA ve iTunes üzerinden sunulan güncellemeyi yüklemeden önce yedek almanız gerektiğini mutlaka belirtelim.

iOS 12.2 güncellemesi ile gelen yenilikler

Animoji

iPhone X ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) ve iPad Pro 11 inç için dört yeni Animoji: baykuş, yaban domuzu, zürafa ve köpek balığı

AirPlay

TV denetimlerine hızlı erişim sağlamak için Denetim Merkezi’nde ve Kilitli Ekranda TV denetimleri

Videolar için çoklu görev AirPlay özelliği, diğer uygulamalarda dolaşmanıza ve AirPlay’i kesintiye uğratmadan aygıtınızda yerel olarak diğer kısa biçimli ses ve video dosyalarını çalmanıza ve oynatmanıza izin verir

AirPlay çıkışları artık içerik türlerine göre gruplanır ve içerikleri hangi aygıtta oynamak istediğinizi daha hızlı bulmanızı sağlar

Apple Pay

Apple Pay Cash müşterileri artık Visa bank kartlarını kullanarak banka hesaplarına anında para aktarabilirler

Wallet uygulaması artık Apple Pay kredi ve banka kartı işlemlerini kartın hemen altında görüntüler

Ekran Süresi

Atıl süre haftanın her günü için farklı bir zamanlama ile ayarlanabilir

Yeni bir anahtar ile uygulama sınırları geçici olarak kolayca açılıp kapanabilir

Safari

Kimlik bilgileri Otomatik Parola Doldurma ile doldurulduktan sonra web sitelerine giriş otomatik olarak gerçekleşir

Uyarılar artık şifrelenmiş web sayfaları yüklenirken görünür

Parmak izi değişkeni olarak kullanılma olasılığını engellemek için süresi dolmuş İzleme standardı desteğini kaldırır; Akıllı İzleme Önleme, artık saptanmış olarak siteler arası izlemeye karşı korur

Akıllı Arama Alanı sorguları, arama önerileri yanındaki ok simgesine dokunarak değiştirilebilir

Apple Music

Göz At sekmesi tek bir sayfada daha fazla içerik göstererek yeni müzikleri, listeleri ve daha fazlasını keşfetmenizi sağlar

AirPods

Yeni AirPods (2. nesil) için destek ekler

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

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Apple iPhone güncelleme akıllı telefon

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