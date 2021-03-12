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  4. Apple iOS 14.4.1 güncellemesi önemli bir güvenlik açığını kapattı

Apple iOS 14.4.1 güncellemesi önemli bir güvenlik açığını kapattı

12.03.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Apple iOS 14.4.1 güncellemesi önemli bir güvenlik açığını kapattı

Apple, iOS 14.4.1 sayesinde büyük bir faciayı önledi. Hadi gelin konu ile ilgili tüm detaylara birlikte bakalım.

Apple iOS 14.4.1 güncellemesi uzun bir süredir bekleniyordu. iOS 14.4.1 öncesinde ise Google ve Microsoft güvenlik araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bazı önemli risklere dikkat çekildi.

Bu risklerin yer aldığı yerlerin en başında Safari tarayıcısı geliyordu. Bildiğiniz üzere Apple tarafından kullanılan Safari tarayıcı izinsiz kod çalışmasına neden oluyordu. Bu izinsiz kod çalıştırma tüm bilgisayarların ele geçirilmesine neden olabilirdi. Apple tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte bunun bir güncelleme sayesinde giderilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Apple iOS güncellemelerinin kullanıcıları son derece büyük bir zarardan kurtardığı ortaya çıktı.

CİHAZINIZA SIZABİLİRLER

Hackerlar cihazınızda Safari aracılığı ile kod çalıştırırsa bu aynı zamanda tüm bilgilerinize erişim sağlayabilecekleri anlamına geliyor. Erişilebilecek bilgiler içerisinde banka şifreniz ve çeşitli hesap detaylarınız yer alıyor. Elbette böyle bir şeyi hiç kimse istemez. Apple konuyla ilgili hızlıca güncelleme başlatarak durumu düzeltti.

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Dağıtılan bu güncellemeyi almak istiyorsanız Apple cihazınızın ayarlar bölümünden yazılım güncelleme seçeneklerine bakmanız yeterli olacaktır. Burada güncelleme kendiliğinden yapılmışsa sizin bir müdahalede bulunmanıza gerek yok. Peki sizce iOS işletim sistemi gerçekten de güvenilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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