Toyota'dan Apple'a dikkat çeken uyarı!

Apple'ın otomobil piyasasına gireceği bir süredir konuşuluyor. Hatta Apple'ın otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Hyundai ve Kia gibi üreticilerle temas kurduğu da iddia ediliyor. Halihazırda otomobil üretiminde öncü olan firmalar ise Apple'ın otomobil üretimi konusunda fikirlerini beyan ediyorlar. Hatırlarsanız dün, BMW CFO'su Nicolas Peter, Apple'ın otomobil pazarına girmesi konusunda fikri sorulduğunda ''huzur içinde uyuyorum" ifadesini kullanmış ve bir Apple aracının tehdidi konusunda endişeli olmadığını söylemişti. Şimdi ise Japonya Otomobil Üreticileri Derneği'nin basın toplantısında söz alan Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, Apple'a otomobil konusunda bir uyarıda bulundu.

TOYOTA YENİ İSİMLERİ HOŞ KARŞILIYOR

Bloomberg'in haberine göre, Japonya Otomobil Üreticileri Derneği'nin basın toplantısında konuşan Akio Toyoda, otomotiv sektörünün yeni girenleri hoş karşıladığını söyledi. Ancak yetkili isim, otomotiv endüstrisinde gerekli teknolojiyi üretmekten çok, araba satmanın büyük bir zorluk olduğuna dikkat çekerek Apple'ı uyardı. Toyota ayrıca araba ürettikten sonra üreticilerin müşteriyle anlaşmak için hazırlık olmaları gerektiğini belirtti.