Apple iOS 14.5 ile iPhone'lara yeni emojiler getiriyor!

iOS 14.5 beta 1 sürümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Sürümün, iPhone kullanıcılarının koronavirüs dönemindeki büyük bir derdine derman olacağı ve maske ile Face ID'yi açma konusunda iPhone kullanıcılarının Apple Watch akıllı saatlerinden yararlanmasını sağlayacağı fark edilmişti. Apple, iOS 14.5 beta 1'in ardından iOS 14.5 beta 2'yi de yayınladı. Yayınlanan beta sürümünde ise iPhone kullanıcılarının göz zevkine hitap eden yenilikler göründü.

İOS 14.5 İLE YENİ EMOJİLER GELİYOR

iOS 14.5 ile Apple, Unicode Consortium'un Emoji 13.1 sürümünden bazı popüler emojileri, iOS yüklü akıllı telefonlarına getirmeye hazırlanıyor. iOS 14.5 beta 2'de ortaya çıkan bilgilere göre iPhone sahipleri, iOS 14.5'te yeni bir şırınga emojisi ve yeni bir kulaklık emojisi ile birlikte farklı ten rengi seçenekleriyle karşılaşacak. Ayrıca yeni yüz emojileri de eklenecek. Yeni sürüm ile kirli sakallı erkek ve kadın yüzleri de kullanılabilecek.

APPLE KANI ORTADAN KALDIRDI, AİRPODS MAX'İ EKLEDİ

iPhone kullanıcılarının bugüne kadar kullandığı şırınga emojisinde kan detayı bulunuyordu. Ancak yeni emoji ile birlikte kan ortadan kaldırılıyor. Kulaklık emojisi ise Apple'ın ilk kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max ile değiştiriliyor.