HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iOS 14.5 ile iPhone'lara yeni emojiler getiriyor!

Apple iOS 14.5 ile iPhone'lara yeni emojiler getiriyor!

17.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple iOS 14.5 ile iPhone'lara yeni emojiler getiriyor!

iOS 14.5 beta 2 sürümü yayınlandı. Yapılan incelemelere göre ise yeni sürüm ile birlikte iPhone'lara yeni emojiler gelecek. Bu emojilerin arasında yanan bir kalp emojisi dahi var.

iOS 14.5 beta 1 sürümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Sürümün, iPhone kullanıcılarının koronavirüs dönemindeki büyük bir derdine derman olacağı ve maske ile Face ID'yi açma konusunda iPhone kullanıcılarının Apple Watch akıllı saatlerinden yararlanmasını sağlayacağı fark edilmişti. Apple, iOS 14.5 beta 1'in ardından iOS 14.5 beta 2'yi de yayınladı. Yayınlanan beta sürümünde ise iPhone kullanıcılarının göz zevkine hitap eden yenilikler göründü.

İOS 14.5 İLE YENİ EMOJİLER GELİYOR

iOS 14.5 ile Apple, Unicode Consortium'un Emoji 13.1 sürümünden bazı popüler emojileri, iOS yüklü akıllı telefonlarına getirmeye hazırlanıyor. iOS 14.5 beta 2'de ortaya çıkan bilgilere göre iPhone sahipleri, iOS 14.5'te yeni bir şırınga emojisi ve yeni bir kulaklık emojisi ile birlikte farklı ten rengi seçenekleriyle karşılaşacak. Ayrıca yeni yüz emojileri de eklenecek. Yeni sürüm ile kirli sakallı erkek ve kadın yüzleri de kullanılabilecek.

iOS 14.5 emoji

APPLE KANI ORTADAN KALDIRDI, AİRPODS MAX'İ EKLEDİ

iPhone kullanıcılarının bugüne kadar kullandığı şırınga emojisinde kan detayı bulunuyordu. Ancak yeni emoji ile birlikte kan ortadan kaldırılıyor. Kulaklık emojisi ise Apple'ın ilk kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max ile değiştiriliyor.

iOS 14.5 emoji-4

Ayrıca nefes veren bir yüz, spiral gözlü bir yüz ve dumanlı bir yüz emojisi iOS 14.5'e ekleniyor.

iOS 14.5 emoji-2

İOS 14.5 'KALPLERİ SARACAK'

Bunun dışında yanan bir kalp ve yaraları sarılmış bir kalp emojisi de kullanıcılara sunuluyor. Çiftleri tarif eden emojiler ise Apple'ın el attığı emojilerden sadece birkaçı.

iOS 14.5 emoji-3

iOS 14.5 güncellemesinin mart ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak Apple'dan buna yönelik bir doğrulama yok. Henüz ikinci betası yayınlanan sürümün daha başka emojilerle desteklenmesi ise muhtemel.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Samsung'un yeni telefonun özellikleri göründü!Samsung'un yeni telefonun özellikleri göründü!
PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yoluPÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Apple'dan Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 için ücretsiz onarım!

Apple ücretsiz onaracak!

Oppo Find X3 Snapdragon 870 ile geliyor!

Oppo Find X3 Snapdragon 870 ile geliyor!

Samsung'un yeni telefonun özellikleri göründü!

Samsung'un yeni telefonun özellikleri göründü!

Katlanabilir iPhone'un tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Apple için bir ilk olacak! Çıkış tarihini açıkladılar

Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu! Cristiano Ronaldo damga vurdu

Cristiano Ronaldo Instagram'ı salladı! Messi'yi geride bıraktı

Apple köklü bir değişikliğe hazırlanıyor

Apple köklü bir değişikliğe hazırlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.