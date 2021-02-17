Apple iOS 14.5 ile iPhone'lara yeni emojiler getiriyor!

iOS 14.5 beta 1 sürümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Sürümün, iPhone kullanıcılarının koronavirüs dönemindeki büyük bir derdine derman olacağı ve maske ile Face ID'yi açma konusunda iPhone kullanıcılarının Apple Watch akıllı saatlerinden yararlanmasını sağlayacağı fark edilmişti. Apple, iOS 14.5 beta 1'in ardından iOS 14.5 beta 2'yi de yayınladı. Yayınlanan beta sürümünde ise iPhone kullanıcılarının göz zevkine hitap eden yenilikler göründü.
iOS 14.5 ile Apple, Unicode Consortium'un Emoji 13.1 sürümünden bazı popüler emojileri, iOS yüklü akıllı telefonlarına getirmeye hazırlanıyor. iOS 14.5 beta 2'de ortaya çıkan bilgilere göre iPhone sahipleri, iOS 14.5'te yeni bir şırınga emojisi ve yeni bir kulaklık emojisi ile birlikte farklı ten rengi seçenekleriyle karşılaşacak. Ayrıca yeni yüz emojileri de eklenecek. Yeni sürüm ile kirli sakallı erkek ve kadın yüzleri de kullanılabilecek.
iPhone kullanıcılarının bugüne kadar kullandığı şırınga emojisinde kan detayı bulunuyordu. Ancak yeni emoji ile birlikte kan ortadan kaldırılıyor. Kulaklık emojisi ise Apple'ın ilk kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max ile değiştiriliyor.
Ayrıca nefes veren bir yüz, spiral gözlü bir yüz ve dumanlı bir yüz emojisi iOS 14.5'e ekleniyor.
Bunun dışında yanan bir kalp ve yaraları sarılmış bir kalp emojisi de kullanıcılara sunuluyor. Çiftleri tarif eden emojiler ise Apple'ın el attığı emojilerden sadece birkaçı.
iOS 14.5 güncellemesinin mart ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak Apple'dan buna yönelik bir doğrulama yok. Henüz ikinci betası yayınlanan sürümün daha başka emojilerle desteklenmesi ise muhtemel.
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