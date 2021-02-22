Apple iOS 14.5 ile uygulama dolandırıcılarına engel olacak

iPhone cihazlarda önemli bir değişim sağlayan Apple iOS 14.5 güncellemesi Beta 2 ile devam ediyor. Her güncellemede yeni özellikler ortaya çıkıyor. Peki bu defa Apple kendi cihazlarına hangi özellikleri getirdi? Öncelikle yeni Beta sürümü ile birlikte güvenlik alanında önemli bir değişim yaşandığını söyleyebiliriz.

Apple şirketi kendi iPhone modellerinde güvenlik açıklarını önemli ölçüde kapattı. Şimdi ise ortaya çıkan yeni detaylara göre deneme üyeliği ve uygulama üyelikleri konusunda yapılan dolandırıcılıkları engelliyor. Hatırlayacağınız üzere App Store ile yapılan bazı uygulama dolandırıcılıkları kullanıcıları artık pes ettirme noktasına getirmişti.

APPLE ÇOK DAHA ŞEFFAF OLACAK

Facebook ve diğer bazı uygulamaların aksine Apple çok daha şeffaf davranmayı düşünüyor. Zaten normal şartlarda da firmanın son derece şeffaf bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyordu. Şimdi ise yeni Beta 2 güncellemesi bunu iyice pekiştirecek.

Gelen son detaylara göre iOS 14.5 Beta 2 güncellemesi ile birlikte uygulamalara ne kadar ödeneceği detaylı olarak aktarılacak. Mesela bir uygulamanın haftalık ücreti bile ortaya çıkacak. Apple böyle bir konuda asla taviz vermek istemiyor. Özellikle de son dönemlerde bazı uygulamalar kullanıcıları kandırmaya yönelik işlemler yapıyordu.