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  4. iPhone 12’ye kablosuz şarj özellikli MagSafe pil paketi gelebilir

iPhone 12’ye kablosuz şarj özellikli MagSafe pil paketi gelebilir

22.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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iPhone 12’ye kablosuz şarj özellikli MagSafe pil paketi gelebilir

iPhone 12 ailesindeki MagSafe, esas olarak cüzdan ve şarj istasyonları için kullanışlı. Ancak Apple görünüşe göre bu işlevselliği genişletmeye çalışıyor.

Önceki Apple pil paketlerinden farklı olarak, bu paket pek zarif bir görünümde olmayacak. Apple konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Ancak geliştirici Steve Moser, iOS 14.5 beta’nın geçici olarak bir pil paketine referans verdiğini belirtti.

MAGSAFE PİL PAKETİNDE SORUNLAR VAR

Özellik geliştirilip yaygın hale gelir mi belli değil. İddialara göre prototip pil eklentisi şu anda yanlış aşırı ısınma uyarılarının yanı sıra bir iPhone ve bir kılıf arasında geçiş yapma sorunları da yaşıyor. Bunun gibi aksaklıklar, donanım geliştirme açısından sık rastlanan problemlerden. Ancak görünüşe göre tüm bunlar Apple’ın projeyi geciktirmesi veya iptal etmesi için yeterli sebepler. Hatırlarsanız Apple daha önce de duyurusunu yapmasına rağmen kablosuz şarj standı AirPower’ı üretmemiş ve iptal etmişti.

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MAGSAFE AKSESUARLARINA İLGİYİ ARTIRABİLİR

Yine de Apple'ın söz konusu manyetik pil paketinin üzerinde çalışmaya devam etmesi için yeterli teşvik mevcut. Paketin, MagSafe'li iPhone ve aksesuarlarının satışını artıran bir araç olması mümkün. Telefonunuzu hala cebinizdeyken kablosuz olarak şarj etmeniz kesinlikle faydalı olacaktır. Ürünün pratiklik açısından tercih edileceği ise kesin. Ancak aksesuar çok yavaş şarj oluyorsa veya çok fazla ağırlık taşıyorsa, manyetik bağlantı ne kadar uygun olursa olsun Apple için bu ürünü satmak zor olabilir.

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