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Apple patentini aldı! Bu, hiç kimsenin beklemediği bir şey

02.06.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, akıllı saatlerini Apple Watch adı altında piyasaya sürüyor. Şirket, Apple Watch Series 7'nin halefini ise yakında tanıtacak. Fakat geleceğin Apple Watch'ında hiç kimsenin beklemediği bir özellik olabilir.

Apple patentini aldı! Bu, hiç kimsenin beklemediği bir şey

Apple, ilk Apple Watch'tan son Apple Watch'a kadar birçok donanım ekledi. Fakat gelecekte yeni bir donanımı daha Apple Watch ailesine getirebilir. Bu donanım hiç kimsenin beklemediği türden bir donanım.

KAMERALI BİR APPLE WATCH!

Teknoloji devi Apple Watch'a bugüne dek bir kamera eklemedi. Ancak iMore'un raporuna göre; Apple hiç kimsenin beklemediği kameralı bir Apple Watch'ın patentini aldı. Bu, şirketin gelecekteki bir Apple Watch'a bir kamera eklemenin yollarını aradığını gösterdi.

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apple watch series 6

KENDİ BAŞINA FOTOĞRAF ÇEKEBİLECEK

Bu patent ile gelecekte çıkacak bir Apple Watch'ın Digital Crown'a yerleştirilmiş bir kameraya sahip olabileceği ve bu sayede saatin kendi başına fotoğraf çekebileceği ortaya koyuldu. Şu anda Apple Watch Series 7 gibi cihazlar, yalnızca iPhone'unuzda fotoğraf çekerken zamanlayıcı ve vizör olarak kullanmanızı sağlayan Camera Remote'u desteklemekte.


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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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