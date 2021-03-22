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Apple şarj cihazsız iPhone yüzünden ceza yedi

22.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'a kötü haber Brezilya'dan geldi. iPhone 12 ile birlikte kutulardan şarj ve kulaklığı çıkartan Apple, tüketici haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Apple şarj cihazsız iPhone yüzünden ceza yedi

Apple şarj cihazı ve kulaklık kararı ile geçtiğimiz sonbaharda herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Zira şirket, iPhone 12 serisi ile birlikte kutulardan şarj cihazını ve kulaklığını kaldıracağını açıklamıştı. Apple'ın böyle bir adım atmasının nedeni 'çevreye korumak'tı. Fakat Apple'ın bu kararı çok fazla eleştiri aldı. Son olarak ise söz konusu karar, Apple'a Brezilya'da pahalıya patladı.

APPLE'A ŞARJ CİHAZSIZ iPHONE CEZASI

Brezilya'dan Apple için önemli bir karar çıktı. Ülkenin Sao Paulo eyaleti, Apple'ın şarj cihazı ve kulaklık kararını değerlendirerek, şirketin şarj cihazı olmadan iPhone satmasının eyaletin tüketici haklarını ihlal ettiğini söyledi. Buna karşılık Apple'a 2 milyon dolarlık bir ceza kesildi. Yani Apple her ne kadar telefon kutularında şarj cihazı olmamasını çevreci bir yaklaşım olarak değerlendirse de ceza yemekten kurtulamadı.

iPhone 12 şarj kutusu

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FRANSA'DA iPHONE KUTUSUNU BOŞALTAMADI

Apple eyaletin kestiği cezaya itiraz etmiş durumda. Şirket, Fransa'da ise yasal yükümlülükler nedeniyle kulaklığı telefon kutularından kaldırmamıştı. Anlaşılan o ki Brezilya'daki yetkililer, Apple'ın benzer bir adımı, şarj cihazı kutuda olacak şekilde, ülkelerinde de atmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Brezilya
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