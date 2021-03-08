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Apple artırılmış gerçeklik destekli bir kontakt lens üretebilir!

08.03.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Apple artırılmış gerçeklik destekli bir kontakt lens üretebilir!

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın geleceği hakkında yeni bilgiler paylaştı. Paylaşılanlara göre Kuo, Apple'ın geleceğinde AR (Artırılmış Gerçeklik) bağlantılı kontakt lensleri de görüyor.

Apple artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) alanında çalışmalar yaptığı su götürmez bir gerçek. Hatta şirketin iPhone ailesine de getirdiği LiDAR sensörler ile yaptıkları ortada. Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik alanındaki rakipleri ise son derece dişli. Zira bu alanda Microsoft'tan tutun, Facebook'a kadar birçok şirket mevcut. Örnek verdiğimiz Microsoft ve Facebook gibi firmaların sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik alanında fiziksel bir ürünü mevcut olsa bile Apple henüz böyle bir ürünü piyasaya sürmedi. Ancak daha önce birçok kez araştırma notları paylaşan ünlü analist Ming-Chi Kuo ise Apple'ın yakından atağa geçebileceğinin sinyalini verdi.

APPLE'IN GELECEK PLANINDA KONTAKT LENS VAR

Ming-Chi Kuo, Apple ve Apple'ın sanal dünyadaki adımlarıyla alakalı yatırımcılara yeni bir not verdi. Kuo, notunda Apple'ın uzun süredir söylentilere konu olan sanal gerçeklik başlığını "2022 ortalarında" ve artırılmış gerçeklik gözlüklerini ise 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Kuo'ya göre Apple 2022'ye kadar kask tipi, 2025'e kadar gözlük tipi ve 2030-2040'a kadar kontakt lens tipi sanal ve artırılmış gerçeklik ürünleri üretecek.

İŞTE KUO'NUN FİYAT BEKLENTİSİ

Kuo, Apple'ın başlığının birkaç prototipinin şu anda 200-300 gram ağırlığında olduğunu, ancak Apple'ın teknik sorunları çözebilmesi halinde nihai ağırlığın 100-200 grama düşeceğini ve mevcut birçok VR cihazından önemli ölçüde daha hafif olacağını belirtti. Kuo, karmaşık bir tasarım nedeniyle ekipmanın ABD'de "yüksek kaliteli bir iPhone" fiyatına göre, yani 1.000 dolar civarlarında fiyatlandırılmasını bekliyor.

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SÜREKLEYİCİ DENEYİM

Kuo, önceki bir söylentiye paralel olarak, ürünlerinde Sony'nin Micro-OLED ekranlarla ve "şeffaf bir AR deneyimi" sağlamak için çeşitli optik modüllerle donatılacağını sözlerine ekledi. Kuo'ya göre kask, harika bir sürükleyici deneyim sağlayacak.

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