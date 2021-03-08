Apple artırılmış gerçeklik destekli bir kontakt lens üretebilir!

Apple artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) alanında çalışmalar yaptığı su götürmez bir gerçek. Hatta şirketin iPhone ailesine de getirdiği LiDAR sensörler ile yaptıkları ortada. Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik alanındaki rakipleri ise son derece dişli. Zira bu alanda Microsoft'tan tutun, Facebook'a kadar birçok şirket mevcut. Örnek verdiğimiz Microsoft ve Facebook gibi firmaların sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik alanında fiziksel bir ürünü mevcut olsa bile Apple henüz böyle bir ürünü piyasaya sürmedi. Ancak daha önce birçok kez araştırma notları paylaşan ünlü analist Ming-Chi Kuo ise Apple'ın yakından atağa geçebileceğinin sinyalini verdi.
Ming-Chi Kuo, Apple ve Apple'ın sanal dünyadaki adımlarıyla alakalı yatırımcılara yeni bir not verdi. Kuo, notunda Apple'ın uzun süredir söylentilere konu olan sanal gerçeklik başlığını "2022 ortalarında" ve artırılmış gerçeklik gözlüklerini ise 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Kuo'ya göre Apple 2022'ye kadar kask tipi, 2025'e kadar gözlük tipi ve 2030-2040'a kadar kontakt lens tipi sanal ve artırılmış gerçeklik ürünleri üretecek.
Kuo, Apple'ın başlığının birkaç prototipinin şu anda 200-300 gram ağırlığında olduğunu, ancak Apple'ın teknik sorunları çözebilmesi halinde nihai ağırlığın 100-200 grama düşeceğini ve mevcut birçok VR cihazından önemli ölçüde daha hafif olacağını belirtti. Kuo, karmaşık bir tasarım nedeniyle ekipmanın ABD'de "yüksek kaliteli bir iPhone" fiyatına göre, yani 1.000 dolar civarlarında fiyatlandırılmasını bekliyor.
Kuo, önceki bir söylentiye paralel olarak, ürünlerinde Sony'nin Micro-OLED ekranlarla ve "şeffaf bir AR deneyimi" sağlamak için çeşitli optik modüllerle donatılacağını sözlerine ekledi. Kuo'ya göre kask, harika bir sürükleyici deneyim sağlayacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum