Apple artırılmış gerçeklik destekli bir kontakt lens üretebilir!

Apple artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) alanında çalışmalar yaptığı su götürmez bir gerçek. Hatta şirketin iPhone ailesine de getirdiği LiDAR sensörler ile yaptıkları ortada. Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik alanındaki rakipleri ise son derece dişli. Zira bu alanda Microsoft'tan tutun, Facebook'a kadar birçok şirket mevcut. Örnek verdiğimiz Microsoft ve Facebook gibi firmaların sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik alanında fiziksel bir ürünü mevcut olsa bile Apple henüz böyle bir ürünü piyasaya sürmedi. Ancak daha önce birçok kez araştırma notları paylaşan ünlü analist Ming-Chi Kuo ise Apple'ın yakından atağa geçebileceğinin sinyalini verdi.

APPLE'IN GELECEK PLANINDA KONTAKT LENS VAR

Ming-Chi Kuo, Apple ve Apple'ın sanal dünyadaki adımlarıyla alakalı yatırımcılara yeni bir not verdi. Kuo, notunda Apple'ın uzun süredir söylentilere konu olan sanal gerçeklik başlığını "2022 ortalarında" ve artırılmış gerçeklik gözlüklerini ise 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Kuo'ya göre Apple 2022'ye kadar kask tipi, 2025'e kadar gözlük tipi ve 2030-2040'a kadar kontakt lens tipi sanal ve artırılmış gerçeklik ürünleri üretecek.