HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

23.12.2020 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

Apple sürücüsüz araba ile 2024 yılında karşımıza çıkabilir. Cupertinolu teknoloji devi otomotiv sektörüne de giriş yapacak gibi görünüyor.

Apple en çok iPhone’ları, iPad’leri ve Mac bilgisayarlarıyla biliniyor. Ancak yıllar içinde Apple’ın tüketiciler için kendi arabalarını tasarlama ve üretme üzerinde çalıştığı birçok rapor oldu. Yeni bir Reuters raporu, Apple’ın radikal bir şekilde yeni bir batarya teknolojisine sahip olacak ilk kendi kendine giden otomobili için 2024 çıkış yılını hedeflediğini iddia ediyor.

APPLE OTOMOBİLİ İÇİN HEDEF 2024

Kendi kod adı olan Project Titan üzerinde Apple’ın 2014’ten beri çalıştığı söyleniyor. İlk başlarda çalışma oldukça düzensizdi. Ancak rapora göre, 2018’deki liderlik değişikliğinden sonra Apple şimdi geliştirme için çok çalışıyor ve 2024 yılında arabasını tanıtmayı hedefliyor.

Kendi kendine giden otomobilin geliştirilmesinin bir parçası olarak Apple, LiDAR ve yeni piller gibi yeni teknolojileri araştırıyor. LiDAR sensörü, navigasyon için yararlı olan yolun 3B görünümünü oluşturmaya yardımcı olacak. Bu teknoloji iPhone ve iPad Pro’dakinden haliyle biraz daha gelişmiş olacak.

PİL TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİYOR

Apple, LIDAR ile birlikte benzersiz bir Monocell tasarımı kullanan yeni bir pil teknolojisi geliştiriyor. Bu, Apple’ın bir hücreye daha fazla pil kapasitesi sığdırmasına izin verecek ve araca daha fazla menzil sağlayacak. Ayrıca, güvenliği ve menzili iyileştirirken üretim maliyetini düşürebilecek yeni malzemeler üzerinde çalışıyorlar.

AirPods Max'in kulaklık yastığının fiyatı 2. nesil AirPods ile yarışıyorAirPods Max'in kulaklık yastığının fiyatı 2. nesil AirPods ile yarışıyor

Apple, otomotiv endüstrisine girerken bir tedarik zinciri bulmak, kâr marjları yaratmak gibi pek çok zorluk Apple’ın karşılaşacağı zorluklardan sadece birkaçı…

21 Aralık vaka sayısı açıklandı! Ölüm sayısı pik yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?
Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

ZTE AXON 20 için Avrupa yolu göründü

ZTE AXON 20 için Avrupa yolu göründü

DNS ne demektir? DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?

DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?

En iyi işveren teknoloji şirketleri hangisi? İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları

İşte en iyi işveren teknoloji şirketleri!

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin ön kamerası bekleneni vermedi!

Hayal kırıklığı yarattı!

Xiaomi Mi 10i 5G geliyor! İşte ilk paylaşım

'Tıpkısının aynısı dedirten' Xiaomi Mi 10i 5G geliyor!

Xiaomi Mi 11 Geekbench sonuçları ile karşımızda!

Mi 11 teste girdi, aldığı 'sürpriz' puanlar göründü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.