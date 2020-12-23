Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

Apple en çok iPhone’ları, iPad’leri ve Mac bilgisayarlarıyla biliniyor. Ancak yıllar içinde Apple’ın tüketiciler için kendi arabalarını tasarlama ve üretme üzerinde çalıştığı birçok rapor oldu. Yeni bir Reuters raporu, Apple’ın radikal bir şekilde yeni bir batarya teknolojisine sahip olacak ilk kendi kendine giden otomobili için 2024 çıkış yılını hedeflediğini iddia ediyor.

APPLE OTOMOBİLİ İÇİN HEDEF 2024

Kendi kod adı olan Project Titan üzerinde Apple’ın 2014’ten beri çalıştığı söyleniyor. İlk başlarda çalışma oldukça düzensizdi. Ancak rapora göre, 2018’deki liderlik değişikliğinden sonra Apple şimdi geliştirme için çok çalışıyor ve 2024 yılında arabasını tanıtmayı hedefliyor.

Kendi kendine giden otomobilin geliştirilmesinin bir parçası olarak Apple, LiDAR ve yeni piller gibi yeni teknolojileri araştırıyor. LiDAR sensörü, navigasyon için yararlı olan yolun 3B görünümünü oluşturmaya yardımcı olacak. Bu teknoloji iPhone ve iPad Pro’dakinden haliyle biraz daha gelişmiş olacak.

PİL TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİYOR

Apple, LIDAR ile birlikte benzersiz bir Monocell tasarımı kullanan yeni bir pil teknolojisi geliştiriyor. Bu, Apple’ın bir hücreye daha fazla pil kapasitesi sığdırmasına izin verecek ve araca daha fazla menzil sağlayacak. Ayrıca, güvenliği ve menzili iyileştirirken üretim maliyetini düşürebilecek yeni malzemeler üzerinde çalışıyorlar.

Apple, otomotiv endüstrisine girerken bir tedarik zinciri bulmak, kâr marjları yaratmak gibi pek çok zorluk Apple’ın karşılaşacağı zorluklardan sadece birkaçı…

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