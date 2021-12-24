Apple Türkiye, fiyatlarda indirime gitti! İşte iPhone fiyatları

Apple Türkiye, geçtiğimiz aylarda iPhone fiyatları da dahil olmak üzere MacBook, iPad ve AirPods gibi birçok ürünün fiyatını yükseltmişti. Parlatma bezinin fiyatı dahi bu zam kararları sonrasında artırılmıştı. Döviz kurundaki düşüş sonrası, beklentiler Apple'ın Türkiye fiyatlarında indirim yapmasından yanaydı. Nitekim öyle de oldu.

APPLE TÜRKİYE FİYATLARINDA İNDİRİM YAPTI

Apple'ın online mağazasındaki verilere göre, teknoloji devi şirketin Türkiye departmanı fiyatlarda indirime gitti. iPhone 11, iPhone 13, iPhone 12, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatı düştü.

64 GB iPhone SE'nin fiyatı 10.499 TL'den 7.799 TL'ye düşerken, iPhone 11'in fiyatı 13.999 TL'den 10.999 TL, iPhone 12 mini'nin fiyatı (64 GB) 17.999 TL'den 13.499 TL ve iPhone 12'nin fiyatı (64 GB) 19.499 TL'den 14.999 TL oldu. iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle:

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini 128 GB - 14.799 TL (Eski fiyatı: 19.999 TL - Aradaki fark: 5.200 TL)

iPhone 13 mini 256 GB - 16.199 TL

iPhone 13 mini 512 GB - 18.999 TL

iPhone 13

iPhone 13 128 GB - 16.299 TL (Eski fiyatı: 21.499 TL - Aradaki fark: 5.200 TL)

iPhone 13 256 GB - 17.699 TL

iPhone 13 512 GB - 20.499 TL

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128 GB - 21.499 TL (Eski fiyatı: 28.999 TL - Aradaki fark: 7.500 TL)

iPhone 13 Pro 256 GB - 22.899 TL

iPhone 13 Pro 512 GB - 25.699 TL

iPhone 13 Pro 1 TB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 23.999 TL (Eski fiyatı: 31.999 TL - Aradaki fark: 8.000 TL)

iPhone 13 Pro Max 256 GB - 25.399 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB - 28.199 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB - 30.999 TL

DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNİN DE FİYATI DÜŞTÜ

Apple Türkiye'nin indirim kararı sonrası MacBook, iPad ve AirPods fiyatları da değişti. Buna göre, Apple M1 çipli 13 inç MacBook Air'in fiyatı 19.999 TL'den 14.999 TL'ye, M1 Pro çipli 14 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 39.999 TL'den 29.999 TL'ye düştü.

Fiyatı 6 bin TL'nin üzerine çıkan yeni nesil iPad'in fiyatı ise 5.199 TL olarak yansıdı. iPad mini'nin fiyatı 7.899 TL, iPad Air'in fiyatı 8.999 TL, iPad Pro'nun fiyatı ise 11.999 TL oldu. Bu üç ürünün de fiyatı şimdikinden oldukça yüksekti.

AirPods fiyatlarında da düşüş yaşanırken ANC özellikli AirPods Pro'nun fiyatı 3.799 TL, AirPods 3 ise 2.599 TL oldu. Apple Watch Series 7'nin fiyatı ise 5.899 TL olarak yansıdı.

PARLATMA BEZİNİN DE FİYATI DEĞİŞTİ

Apple'ın dünya çapında ilgi çeken, sosyal medyada fazlaca konuşulan parlatma bezinin fiyatı ise geçtiğimiz dönemde zamlarla birlikte 359 TL'ye kadar çıkmıştı.

Apple'ın parlatma bezinin yeni fiyatı ise 269 TL olarak belirlendi.

