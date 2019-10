Apple TV+'ın "Foundation" dizisinin başrolleri Lee Pace ve Jared Harris oldu

Geçtiğimiz sene Apple TV+ tarafından diziye uyarlanacağı açıklanan Isaac Asimov imzalı Foundation’ın kadrosunda yer alacak iki isim açıklandı. Isaac Asimov’un kült serisi Foundation’ın dizi uyarlaması Apple TV+ ile yakında ekranlarımızda olacak. Uyarlamada yer alacağı açıklanan ilk isimler ise, Chernobyl, The Crown ve Mad Men dizileriyle birçok Emmy ve BAFTA ödülüne aday gösterilen Jared Harris ile The Fall, Guardians of The Galaxy, Hobbit serisi, Halt and Catch Fire gibi yapımların oyuncusu Lee Pace.

Jared Harris, Foundation'da Hari Seldon'a hayat verecekken Lee Pace Brother Day'i canlandıracak. Galaktik imparatorluklarının tehlikede olduğunu fark eden bir grup insanın, bu imparatorluğun büyük kültür mirasını kurtarmaya çalışmasını konu edinen Foundation’ın uyarlamasına dair henüz başka bir açıklama yapılmadı.

Apple TV+, Kasım ayı içerisinde izleyicilerinin karşısına çıkmaya başlayacak. Platformda yer alacak diğer diziler arasında See, The Morning Show, Dickinson, For All Mankind, The Helpsters, Ghostwriter, Servant gibi yılın en iddialı yapımları bulunuyor.