Mide bulandıran olay! Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi... Cinsel saldırıdan tek bir hareketle kurtuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Udon Thani eyaletinin Mueang bölgesinde 19 yaşındaki ismi açıklanmayan kız öğrenci bir grup erkek tarafın zorla eve götürüldü. Kaçırıldığını ve cinsel saldırıya maruz kaldığını anlatan 19 yaşındaki öğrenci olay gecesinde erkek arkadaşıyla tartıştığını ve yurttan evine yürüyerek gitmeye karar verdiğini anlattı. Yaşları 21 ila 23 arasında olan üniversite öğrencisi dört erkeğin önünü kestiğini ve erkek arkadaşının evinin hemen aşağı sokağında bulunan evlerine zorla kendisini götürdüğünü söyledi.

Kabus anlarında saldırganların bir anlığına dikkatinin dağıldığını fark eden genç kadın ise erkek arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. Olay yerine sadece 100 metre uzaklıkta yaşayan erkek arkadaşı, kısa bir süre sonra beş arkadaştan oluşan bir grupla birlikte sarhoş saldırganlarla yüzleşmek için geldi.

Erkek arkadaşı tarafından kurtarılan genç kadın olayı polise anlatarak şikaeyetçi oldu. Kimlikleri tespit edilen saldırganlara ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiği söylendi.







