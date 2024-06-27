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    4. Mide bulandıran olay! Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi... Cinsel saldırıdan tek bir hareketle kurtuldu

    Mide bulandıran olay! Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi... Cinsel saldırıdan tek bir hareketle kurtuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 10:23
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    Tayland'ın Udon Thani eyaletinin Mueang bölgesinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. Olayda ismi açıklanmayan 19 yaşındaki bir kız öğrenci sokakta yürüdüğü sırada 4 sarhoş erkek tarafından kaçırılıp zorla eve götürüldü. 4 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kız öğrenci saldırganlık bir anlık dalgınlığından yararlanarak erkek arkadaşına haber verip kaçmayı başardı.

    Mide bulandıran olay! Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi... Cinsel saldırıdan tek bir hareketle kurtuldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Udon Thani eyaletinin Mueang bölgesinde 19 yaşındaki ismi açıklanmayan kız öğrenci bir grup erkek tarafın zorla eve götürüldü. Kaçırıldığını ve cinsel saldırıya maruz kaldığını anlatan 19 yaşındaki öğrenci olay gecesinde erkek arkadaşıyla tartıştığını ve yurttan evine yürüyerek gitmeye karar verdiğini anlattı. Yaşları 21 ila 23 arasında olan üniversite öğrencisi dört erkeğin önünü kestiğini ve erkek arkadaşının evinin hemen aşağı sokağında bulunan evlerine zorla kendisini götürdüğünü söyledi.

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    Kabus anlarında saldırganların bir anlığına dikkatinin dağıldığını fark eden genç kadın ise erkek arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. Olay yerine sadece 100 metre uzaklıkta yaşayan erkek arkadaşı, kısa bir süre sonra beş arkadaştan oluşan bir grupla birlikte sarhoş saldırganlarla yüzleşmek için geldi.

    Erkek arkadaşı tarafından kurtarılan genç kadın olayı polise anlatarak şikaeyetçi oldu. Kimlikleri tespit edilen saldırganlara ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiği söylendi.

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