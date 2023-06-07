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Apple Vision Pro'yu test ettiler, izlenimlerini böyle paylaştılar! "Dev bir dinozor..."

07.06.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple pazartesi günü düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde uzun zamandır beklenen AR/VR başlığı Vision Pro'yu tanıttı. Başlık, önümüzdeki yılın başlarına kadar piyasaya sürülmeyecek olsa da, bazı medya kuruluşları ve YouTuber'lar, 30 dakikalık bir rehber eşliğinde sunulan bir deneme seansına katılarak cihazla ilgili ilk izlenimlerini paylaştılar. Test edenlerin bu demo deneyiminin fotoğraflarını ya da videolarını çekmelerine ise izin verilmedi. Peki ne dediler?

Apple Vision Pro'yu test ettiler, izlenimlerini böyle paylaştılar! "Dev bir dinozor..."

Apple'ın uzun zamandır beklenen başlığı sonunda gerçek bir ürün olarak karşımıza çıktı. Teknoloji devi, WWDC 2023 etkinliğinin sonuna doğru ünlü "One more thing..." cümlesini kurarak kendisinin uzamsal bilgisayar olarak adlandırdığı, çoğu kişinin ise Apple'ın ürettiği ilk karma gerçeklik başlığı dediği Vision Pro'yu gün yüzüne çıkardı. Cihaz önümüzdeki yılın başına kadar piyasaya sürülmeyecek ancak bazı şanslı kişiler, Vision Pro'yu deneme şansı buldu.

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"DEV BİR DİNOZOR ÖNÜMDEKİ DUVARI GERÇEKTEN KIRMIŞ GİBİ HİSSETTİRDİ"

Teknoloji yazarı Joanna Stern attığı bir tweet'te Vision Pro'yu "açık ara en iyi başlık" olarak tanımladı. The Wall Street Journal için hazırladığı bir raporda, "arayüz ve el hareketleri sezgisel, 3 boyutlu filmler nihayet anlam kazanıyor ve dev bir dinozor önümdeki duvarı gerçekten kırmış gibi hissettirdi" şeklinde detaylandırdı.

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Stern, başlığın ağır hissettirmesi ve sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik modları arasında geçiş yaparken biraz midesini bulandırması gibi bazı olumsuz yönlerine de dikkat çekti. Vision Pro, kullanıcının gözlerini ön camdan göstermek gibi izole olma hissini azaltacak bazı dikkat çeken özelliklere sahip olsa da Stern, Apple'ın müşterileri cihazı takmaya ikna etmesinin yine de zor olacağını söyledi.

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Ünlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee ise bir videoda, Vision Pro'nun göz takibi ve el takibi de dahil bazı özelliklerinin "şimdiye kadar herhangi bir VR başlığında gördüğünün en iyisi" olduğunu söyledi. Brownlee ayrıca başlığın kontrol cihazları olmadığı için dokunsal geribildirimden yoksun olduğuna dikkat çekti.

Vision Pro'nun fiyatı 3.499 dolar olarak belirlendi.

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