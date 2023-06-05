Dünyanın gözü burada: Apple'ın WWDC 2023 etkinliği başladı: iPhone için iOS 17, karma gerçeklik başlığı ve daha fazlası bekleniyor...

Apple, her yıl düzenlediği WWDC 23'ün bu yılki tarihini (Dünya Geliştiriciler Konferansı) günler öncesinden duyurmuştu. Teknoloji devi, bu yıl WWDC'nin 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında online formatta gerçekleştireceğini açıklamıştı. 5 Haziran günü ise etkinliğin açılış konuşmasının gerçekleştirileceği söylenmişti. Nitekim iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 ve yeni MacOS'un tanıtılmasının beklendiği o etkinlik başladı.

APPLE'IN MERAKLA BEKLENEN ETKİNLİĞİNE DAİR HER ŞEY!

Apple, merakla beklenen etkinliği dikkat çeken bir video klibi ile başlattı.

Klibin sonlanmasının ardından Apple CEO'su Tim Cook konuşmaya başladı. Cook, konuşmasında bu yıl App Store'un 15. yılı olduğunu söyledi.

15 İNÇ MACBOOK AİR TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Etkinliğin hemen başında, bir süredir konuşulan iddialardan biri doğru çıktı. Apple, 15 inçlik MacBook Air'i tanıttı.

11.5 mm kalınlığındaki 15 inçlik MacBook Air, çentikli bir ekrana sahip. 18 saat batarya süresi vadeden cihazın, Intel kullanan MacBook Air'a kıyasla 12 kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

15 inç MacBook Air'ın fiyatı 1299 dolardan başlıyor.

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