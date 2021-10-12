Apple Watch Series 6 rafa kalktı

Yine de bir Series 6 satın almanın farklı yolları mevcut. Apple Series 7’nin özellikleri ve fiyatı göz önüne alındığında Series 6’yı satın almak bazıları için mantıklı olabilir. Örneğin, yurt dışında Apple’ın yenilenmiş mağazasında şu anda satılık üç farklı Series 6 modeli var. Yine yurt dışında Amazon şu anda birçok yenilenmiş Series 6 saatini de indirimli fiyattan sunuyor.

iPHONE SAHİPLERİ APPLE WATCH İLE KİLİT AÇIYOR

Apple Watch modelleri özellikle iPhone'larla oldukça uyumlu. Şirket artık iPhone cihazların ekran kilidini açmak için Face ID yerine Apple Watch ile ekran kilidi açma seçeneği sunuyor. Özellikle maske ile gezdiğimiz dönemlerde ekran kilidini açmak için Apple Watch iyi bir seçenek. Ancak iPhone 13 ve iOS 15 güncellemesi ile ekran kilidi açmada problem yaşayan kullanıcılar mevcut. Şirket bu mevcut problemi çözmek için kolları sıvadı. Bu sorun da çözüldüğünde Apple Watch kullanım oranı iPhone kullanıcıları arasında artacaktır.

Redmi Note 11 Pro saniyeler içerisinde şarj olacak!

