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Apple Watch Series 7 Türkiye'de ön siparişe açıldı! Apple Watch Series 7'nin fiyatı ne kadar?

08.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 7 Türkiye'de ön siparişe sunuldu. Peki iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile birlikte tanıtılan ve böylelikle tüm özellikleri netleşen Apple Watch Series 7'nin fiyatı ne kadar?

Apple Watch Series 7 Türkiye'de ön siparişe açıldı! Apple Watch Series 7'nin fiyatı ne kadar?

Apple Watch Series 7'nin fiyatı ve özellikleri aslında 14 Eylül'de düzenlenen büyük Apple etkinliğinde belli olmuştu. O etkinlikte sadece Apple Watch Series 7'yi değil, aynı zamanda iPhone 13 ailesi ile de tanışmıştık. Etkinlikteki giyilebilir cihaz kategorisindeki tek ürün Apple Watch Series 7 olmuştu. Ancak etkinlik sonrası Apple, Apple Watch Series 7'nin satışına iPhone 13 ailesi kadar hızlı başlayamamıştı. Birçok ülkede yeni akıllı saatinin ön siparişleri için 8 Ekim'e tarih veren Apple, ülkemizde ise 8 Ekim saat 15:00'ı işaret etmişti. Nitekim Apple Watch Series 7, tam da bugün yani 8 Ekim'de Türkiye'de ön siparişe açıldı.

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APPLE WATCH SERIES 7'NİN ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 7'nin fiyatına geçmeden önce dilerseniz biraz özelliklerinden bahsedelim. Apple'ın yeni akıllı saatinin tasarımı daha yumuşak, daha yuvarlatılmış köşelere sahip. Ekran ise Watch Series 6'dan daha büyük. yeni bir QWERTY klavye bulunan Apple Watch Series 7'nin 41 mm ve 45 mm seçenekleri bulunuyor. Akıllı saat toza dayanıklılık için IP6X sertifikasına sahip ilk Apple Watch olma özelliği de taşıyor.

Apple Watch Series 7

Ancak Apple Watch Series 7'nin tasarımının Apple Watch Series 6'ya oldukça benzediğini söylememiz gerek. Yeni akıllı saat, yüzde 33 oranında daha hızlı şarj olurken, 18 saat batarya ömrü sağlıyor. WR50 seviyesinde suya dayanıklılık derecesi sunan Apple Watch Series 7, watchOS 8 ile destekleniyor.

İŞTE APPLE WATCH SERIES 7'NİN FİYATI

Apple Watch Series 7'nin fiyatı 4.399 TL'den başlıyor. Modele göre fiyatlar değişiyor.

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Apple Watch Series 7, 15 Ekim Cuma günü ise normal bir şekilde satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple Türkiye
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