Apple Watch Series 7'nin özelliklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı!

Apple, Apple Watch ailesine son olarak Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi eklemişti. Geçtiğimiz hafta ise her iki modelin WWDC 2021'de tanıtılan watchOS 8 yazılım güncellemesini alacağı bildirilmişti. Ancak sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte Apple'ın yeni bir Apple Watch modeli tanıtmak gibi bir planı olduğu düşünülüyor. Bu planın detayları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN ÖZELLİKLERİNİ PAYLAŞTI

Teknoloji yazarı Mark Gurman, Apple Watch Series 7 olarak adlandırılması beklenen yeni akıllı saat modeline dair bazı yeni bilgiler sundu. Gurman'a göre Apple, Apple Watch Series 7 modelinde daha ince ekran çerçevelerine yer vermeyi planlıyor. Ayrıca teknoloji devi, ekranı ön kapağa yaklaştıran yeni bir laminasyon tekniğini de test ediyor.

Gurman, yeni saatin genel olarak biraz daha kalın olacağını ancak bunun kullanıcılar tarafından anlaşılacak kadar büyük bir fark olmayacağını söylüyor.

KAN ŞEKERİ SENSÖRÜ İÇİN DOĞAN 2022 İHTİMALİ

Gurman'a göre yeni model, AirTag ile daha yakından tanıdığımız ultra geniş bant teknolojisinin güncellenmiş bir versiyonunu da içerecek. Ancak vücut ısısı sensörü ve kan şekeri sensörü gibi ek biyometrik sensörlerin gelecek yılki modele kalması muhtemel.

SPORCULARA ÖZEL APPLE WATCH GELİYOR

Daha önce Apple Watch'un spor modeli üzerinde çalıştığını ve bu modelin bu yıl gelebileceği belirtilmişti. Ancak Gurman, şimdi bu beklentiyi revize ederek, söz konusu modelin 2022'ye kadar gelmeyeceğini söylüyor. Aktarılan bilgiler böyle olsa da Apple'ın gelecek Apple Watch modelleri hakkında başka planları olabilir.

