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Aptal zıt anlamlısı nedir? Aptal kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.04.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde kelime sayısı oldukça fazladır. Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Zamanla dilimize yerleşen sözcükler Türkçenin en önemli zenginliğidir. Kullandığımız kelimelerin eş ve zıt anlamlıları anlatımlarımızı zenginleştirir. Dilimizde bir kelimenin birden fazla eş ve zıt anlamlısı olabilir. Aptal kelimesi de zıt anlamlısı bulunan bir kelimedir.

Aptal zıt anlamlısı nedir? Aptal kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihte uygarlıklar birbirleri ile etkileşim halinde olmuşlardır. Her toplum kendi dil, din ve kültürel özellerini başka toplumlara aktarmıştır. Türkçe de başka toplumların dillerinden etkilenmiş bir dildir. Farklı kökenli kelimelerin dilimize yerleşme sebebi bu etkileşimdir. Aptal sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür. Aptal sözcüğü günlük konuşma sırasında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Aptal sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Zekâsı pek gelişmemiş, zeka yoksunu, alık, ahmak
  • Küçümseme ve alay içeren bir seslenme sözü
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Aptal kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcükler nedir?

Yazılı ve sözlü anlatımımızı zenginleştirmek için sözcüklerin eş ve zıt anlamlısını kullanırız. Türkçe eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler açısından zengin bir dildir. Bazı kelimelerin birden fazla eş ve zıt anlamlısı olabildiği gibi bazı kelimelerin eş ve zıt anlamlısı bulunmayabilir. Anlatımımızda kullandığımız kelimenin tam karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde kelimenin zıt anlamlısını kullanırız. Aptal kelimesi günlük anlatımımızda yaygın olarak yer verdiğimiz bir sözcüktür. Olumsuz bir anlam ifade eden aptal sözcüğü zıt anlamlısı bulunmayan bir kelimedir. Aptal kelimesinin tam tersi bir anlam ifade etmek istediğimizde farklı şekillerde bir ifade sağlarız.

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Aptalın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde kullandığımız kelimenin karşıtı bir anlam belirtmek istediğimizde kelimenin zıt anlamlısını kullanmak gerekir. Bazı kelimelerin zıt anlamlısı birden fazla olurken bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaz. Aptal sözcüğü zıt anlamlısı bulunmayan bir kelimedir. Aptal sözcüğünün karşıtını ifade etmek gerektiğinde farklı şekillerde bir anlatım sağlamak gerekir. Aptal sözcüğü cümle içinde çok sık kullanılır ama bunun yanında aptal sözcüğünün zıt anlamlısı olmadığı için cümle içinde kullanılamaz.

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