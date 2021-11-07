MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Araba kullanamayan Cardi B'nin lüks otomobil koleksiyonu şoke ediyor!

Araba kullanamayan Cardi B'nin lüks otomobil koleksiyonu şoke ediyor!

07.11.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yokluk içinde geçen çocukluğunun ve ilk gençliğinin acısını çıkarırcasına her tür lüks tüketim için su gibi para harcayan Cardi B lüks otomobil koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Araba kullanamayan Cardi B yine de otomobillerinden vazgeçmiyor.

Araba kullanamayan Cardi B'nin lüks otomobil koleksiyonu şoke ediyor!

Müzik dünyasının, lüks harcamalarıyla en çok konuşulan ünlülerinden biri olan Cardi B, milyon dolarlık emlak yatırımları, çantaları ve kıyafetlerinin yanında lüks otomobil koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Cardi B araba kullanmayı bilmese de arabalardan vazgeçmiyor. Garajda yatan lüks otomobiller görenleri kıskandırıyor.

1

Amerikalı rapçinin koleksiyonunda bir Lamborghini Urus, bir Mercedes G Wagon ve bir McLaren yer alıyor ama bununla da kalmıyor.

2

Her birinin dudak uçuklatan fiyatlarının olduğu otomobil listesinde Chevrolet Suburban, bir Bentley Bentayga ve bir Rolls Royce Cullinan da bulunuyor.

4

Cardi B bu listeye yenilerini eklemekte sorun görmüyor. Ünlü rapçi bir röportajda kötü bir sürücü olduğunu, bu yüzden ehliyetini asla alamadığını söylemişti.

3

45

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldıKim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Havuz başında pastırma yazı pozu! Havuz başında pastırma yazı pozu!
Anahtar Kelimeler:
Cardi b
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarih verildi! Sıcaklıklar düşüyor

Tarih verildi! Sıcaklıklar düşüyor

Irak Başbakanı Kazımi’nin evi silahlı drone ile vuruldu

Irak Başbakanı Kazımi’nin evi silahlı drone ile vuruldu

Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi: 4 ölü, 1 yaralı

Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi: 4 ölü, 1 yaralı

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP'den asgari ücret açıklaması

Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Şoke eden iddialar! "Kucağıma otursana"

Şoke eden iddialar! "Kucağıma otursana"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.