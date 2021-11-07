Araba kullanamayan Cardi B'nin lüks otomobil koleksiyonu şoke ediyor!

Müzik dünyasının, lüks harcamalarıyla en çok konuşulan ünlülerinden biri olan Cardi B, milyon dolarlık emlak yatırımları, çantaları ve kıyafetlerinin yanında lüks otomobil koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Cardi B araba kullanmayı bilmese de arabalardan vazgeçmiyor. Garajda yatan lüks otomobiller görenleri kıskandırıyor.

Amerikalı rapçinin koleksiyonunda bir Lamborghini Urus, bir Mercedes G Wagon ve bir McLaren yer alıyor ama bununla da kalmıyor.

Her birinin dudak uçuklatan fiyatlarının olduğu otomobil listesinde Chevrolet Suburban, bir Bentley Bentayga ve bir Rolls Royce Cullinan da bulunuyor.

Cardi B bu listeye yenilerini eklemekte sorun görmüyor. Ünlü rapçi bir röportajda kötü bir sürücü olduğunu, bu yüzden ehliyetini asla alamadığını söylemişti.



