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    4. Arabasında rahatlıkla tuvaletini yapmak için icat ettiği düzenek sosyal medyada çok konuşuldu! 'Ne gerek vardı şimdi buna?'

    Arabasında rahatlıkla tuvaletini yapmak için icat ettiği düzenek sosyal medyada çok konuşuldu! 'Ne gerek vardı şimdi buna?'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada bir adam arabada tuvalet ihtiyacının gelmesi durumuna kendince bir çözüm üretti. Arabasında kendisine ait seyyar bir tuvalet oluşturan adamın icadı bazı sosyal medya kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından ise gereksiz bulundu.

    Sosyal medyada bir adam yolculuk sırasında tuvaletinin gelmesi durumunda zorda kalmamak için yaptığı icatla gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında genç adam önce bir termosu altından deldi ve arabanın bardaklık bölümünden aşağıya doğru kendisine bir gider borusu döşedi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisi çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Muhteşem icat yalnız" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne gerek vardı şimdi buna?" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sağa çekmek sadece 30 saniye sürerdi" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tuvalet
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