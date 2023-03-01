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Arabasını enkazın altından böyle çıkarttırmış! 'Arabanın anahtarını al dedim bir baktım...' Üzeri açık şekilde eşyalarını taşıdı

01.03.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da da büyük yıkımlar ve can kayıpları oldu. Ayrıca depremde çok sayıda araç da büyük hasar aldı. Hatay'daki evi depremde çöken 54 yaşındaki Ahmet Uğural, enkazda kalan otomobilini, tavanını Ukraynalı arama-kurtarma ekibine kestirip kurtarabildi. Aracını çalıştıran ve üzeri açık şekilde eşyalarını taşıyan Uğural, Antakya'daki hasar tespit merkezine giderken depremde ablasının hayatını kaybettiği söyledi.

Arabasını enkazın altından böyle çıkarttırmış! 'Arabanın anahtarını al dedim bir baktım...' Üzeri açık şekilde eşyalarını taşıdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay oldu. Evlerin yıkıldığı, büyük can kayıplarının verildiği depremlerden sonra pek çok aracın da hasar aldığı görüldü. Hatay'ın Samandağ ilçesinde depreme yakalanan Ahmet Uğural'ın 4 katlı evinde kısmi çöküntüler oldu. Ailesiyle birlikte dışarı çıkan Uğural'ın otomobili de çatıdan düşen beton parçalarının altında kaldı.

ARACININ TAVANINI KESTİRİP ENKAZDAN ÇIKARTTIRDI

Bölgede arama- kurtarma çalışması yapan Ukraynalı ekipten yardım isteyen Uğural, aracını, tavanını kestirerek enkazdan çıkarttırdı. Uğural, oğluyla birlikte otomobiliyle hasar tespit kaydı için kent merkezindeki çadıra gitti.

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"BİR BAKTIM ARABA PERT OLMUŞ"

Depremde ablasının hayatını kaybettiğini, kendisinin ve akrabalarının evlerinin yıkıldığını anlatan Ahmet Uğural, "Sabah uyandığımızda ev darmadağınık olmuştu. Duvarlar birbirine çöktü. Çıkarken 'Oğlum arabanın anahtarını al' dedim, bir baktım araba pert olmuş. 4'üncü kattan, damın duvarı üzerine devrilmiş. 2 gün sonra arabayı çıkardım oradan. Ukraynalı kurtarıcılar vardı. Onlara söyledim, direkleri kestirdim. Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Evdeki ufak tefek eşyalarımı taşıdım" dedi. (DHA)

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