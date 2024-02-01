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    4. Arabasının üzerine müstehcen sayfasının reklamını astı! Çocuklarının okuluna girişi engellenince isyan etti... "Ailem için para kazanıyorum"

    Arabasının üzerine müstehcen sayfasının reklamını astı! Çocuklarının okuluna girişi engellenince isyan etti... "Ailem için para kazanıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 10:32 | Son Güncelleme:
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    35 yaşındaki Michelle Cline isimli üç çocuğu olan bir kadın müstehcen fotoğraflarını satarak para kazandığı sosyal medya sayfasının reklamını arabasının üzerine asınca gündem oldu. Çocuklarını reklamın bulunduğu arabayla her gün okula getirip götürmesi üzerine diğer velilerin kendisini şikayet ettiğini söyleyen anne duruma isyan etti.

    Sosyal medyadan cesur pozlarını aylık abonelik sistemiyle işleyen bir uygulama üzerinden sattığını dile getiren Michelle Cline, sosyal medya hesabının profilini arabasına yapıştırarak daha çok takipçiye ulaşmak istedi. Ancak 35 yaşındaki kadının tanıtım çalışması tepkilere neden oldu. Çocuklarının okuluna arabasıyla girişinin engellediğini dile getiren Cline, "Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar her türlü şeyden rahatsızlık duyabilir. Günün sonunda ben ailem için para kazanıyorum" dedi.

    FISILTILAR YAYILDI

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    Biri ilkokulda, diğeri ortaokulda olmak üzere iki çocuğu olduğunu her gün okula arabasıyla götürdüğünü söyleyen Cline, "Fısıltılar kısa sürede yayıldı. Çocuklar arasında bu konunun konuşulduğunu biliyordum ama veliler duymaya başlayınca tepkileri gecikmedi. Şimdi beni engelliyorlar" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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