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    4. Arabasıyla hapishane duvarına çarparak içeri girdi! Yarı çıplak sürücü tehditler savurdu... "Şeytan öldürmemi söyledi"

    Arabasıyla hapishane duvarına çarparak içeri girdi! Yarı çıplak sürücü tehditler savurdu... "Şeytan öldürmemi söyledi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.06.2024 12:48
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    40 yaşındaki Joseph Leedy isimli bir adam Martin bölgesinde bulunan bir ilçe hapishanesine arabasıyla çarptı. Yarı çıplak bir şekilde araçtan inen Leedy çevresindeki polis memurlarını yılan fırlatmakla tehdit etti ve kendisini "Şeytan ödürmemi söyledi" dieyerek savundu. Üzerinde sadece bir kadın bluzu bulunan Leedy yaka paça tutuklandı.

    Arabasıyla hapishane duvarına çarparak içeri girdi! Yarı çıplak sürücü tehditler savurdu... "Şeytan öldürmemi söyledi"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde aracıyla bir ilçe hapishanesine çarpan 40 yaşındaki Joseph Leedy isimli bir adam ortalığı adeta birbirine kattı.

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    Sadece kadın bluzu giyerek yarı çıplak bir halde aracından inen adam polis memurlarını önce tehdit etti ardından ise tutuklanınca eylemlerinin sorumlusunun şeytan olduğunu söyleyerek savundu.

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    Kazanın yaşandığı bölgede kimse yoktu bu nedenle sadece maddi hasar yaşandı. bir polis memuruna dört kez ağır saldırı ve 1.000 dolardan fazla suç teşkil eden maddi zarar nedeniyle tutuklandı.

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