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  4. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda banka müdürünün ifadesi ortaya çıktı

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda banka müdürünün ifadesi ortaya çıktı

28.04.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir bankanın müdürü aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın bulunduğu kişileri dolandırmıştı. Olayın ortaya çıkması sonucunda gözaltına alınan ve tutuklanan banka müdürü Seçil E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Banka müdürü ifadesinde borsada kaybettiği parayı telafi etmek için böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda banka müdürünün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bir banka müdürü, yüksek kar vaadiyle Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda insanı dolandırdı. 80 milyonluk vurgun yapan banka müdürünün ifadesi ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan banka müdürü, ifadesinde borsada kaybettiği parayı telafi etmek için böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA KİŞİYİ DOLANDIRDI! ARALARINDA FATİH TERİM, ARDA TURAN, SELÇUK İNAN DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla "Bankacılık zimmeti" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü Seçil E.'nin mağdurlardan "özel bir fon olduğunu, kar getirdiğini" söyleyerek milyonlarca dolar aldığı iddia edildi.

BANKA MÜDÜRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Seçil E.'nin ifadesinde, kimden ne kadar para aldığını sağlıklı biçimde hatırlamadığını belirterek bir süre sonra parayı döndüremediğini, borsada da para kaybettiğini söylediği öğrenildi. Uzun yıllar şube müdürü olarak görev yapan Seçil E. hakkında bankanın kendi içindeki teftiş sonrasında ihbarda bulunduğu da öğrenilirken, şüpheli müdürün 2020'den sonra ise müşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği iddia edildi.

MAĞDURLAR TEK TEK İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında bugüne kadar Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, milli futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak ile tercüman Musa Mert Çetin ile bazı iş adamları savcılığa gelerek ifade verdi. Teknik adam Selçuk İnan'ın 26 Nisan'da verdiği ifadesinde, banka müdürü Seçil E tarafından bankanın kurumsal fonu olduğu, bu fona yatırılması durumunda kar payı alacağının ifade edildiği, bunun üzerine şüpheliye parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar verdiğini, bu paranın sadece yaklaşık 1.5 milyon dolarını geri alamadığını, bankanın iki tepe yöneticisinden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Emrah Çolak'ın ise 3 milyon 212 bin doları tek seferde, şüpheli banka müdürünün odasında teslim ettiğini söyledi. Çolak da şüpheli ile birlikte iki banka üst düzey ismini vererek parasının zimmete geçirildiğini ve şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. Selçuk İnan ve Emrah Çolak'ın avukatı Rezan Epözdemir de "ödemelerin tamamının banka içerisinde ve şube müdürünün odasında gerçekleştirildiği, tutuklanan banka müdürü tarafından müvekkillerine ıslak imzalı belgeler verildiğini, bankanın kurumsal fonu olduğu söylenerek ve bu fonun bankanın iki yöneticisi tarafından yönetildiği söylenerek para tahsil edildiğini ifade ederek suçun bankacılık zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, BDDK'ya da başvurduklarını" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: DHA

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dolandırıcılık Fatih Terim Arda Turan Selçuk İnan

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