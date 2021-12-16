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Aralarında kilometreler var! Düğünden önce sadece 4 kez görüştüler

16.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heather Perriam ve kocası Steve dünyanın âdeta iki ayrı ucunda oturuyorlar. Evlendiklerinden beri sadece 4 kez fiziksel olarak bir araya gelen çift, görüntülü sohbetler ile ilişkilerinin heyecanını koruyabildiklerini ifade etti.

Aralarında kilometreler var! Düğünden önce sadece 4 kez görüştüler

Uzak mesafe ilişkileri çiftlerin en zorlandığı konulardan biridir. Kimileri aralarındaki mesafeden dolayı aşklarının yıprandığını düşünürken kimileri ise sevgiyle bu durumu aşabileceklerini dile getiriyor. “Aşk her şeyin üstesinden gelir” diyen çiftimiz Heather Perriam ve kocası Steve evlendiklerinden beri birbirlerini fiziksel olarak sadece dört kez gördü. Heather, Washington'da yaşıyor, 52 yaşındaki kocası Steve ise Devon'da yaşıyor. İlişkilerinin başından beri uzak mesafede olduğunu ifade eden çift her gün konuştuklarını söyledi.

“BİRBİRİMİZİ GÖRÜYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ”

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2012 yılında bilgisayar oyunu sırasında tanıştıklarını anlatan çift, o dönemde yakın bir dostluk kurdular. İkisi de evli olduğu için aralarındaki ilişki tamamen oyun arkadaşlığından ibaretti. İkisinin boşanma döneminde birbirlerine destek olması ise yakınlaşmalarına yardımcı oldu. Heather, “Sürekli görüntülü sohbet ettiğimiz için birbirimizi görüyormuş gibi hissediyorum” dedi.

Aralarındaki 8 saatlik zaman farkı nedeniyle günlük konuşma dönemlerinini planladıklarını ifade eden Heather, “Oldukça erken kalkıyorum ve bir saat kadar görüntülü sohbet ediyoruz. O gününü bitiriyor ve kendi günüme başlıyorum. Öğle yemeği saatim genellikle onunla yatmadan önce bir telefon görüşmesi yapmasına denk geliyor. Ardından ise kendi başıma kalıyorum” diye konuştu.

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MESAFE İLİŞKİMİZE OLUMLU YÖNLER KATTI

Mesafenin ilişkilerine birçok olumlu yön kattığından söz eden Heather, “Ayrı olduğumuz için beraber zaman geçirdiğimiz anlar benim için çok kıymetli. Bu nedenle sürekli olarak birbirimizi tanıyoruz ve konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Önceki evliliğinden iki oğlu olduğunu dile getiren Heather, ilk aşamada tanışınmanın onun ve çocukları için mümkün olmayacağını dile getirdi. Ancak şimdi hazırlıklarını tamamlayan Heather, eş vizesinin onaylanmasıyla birlikte İngiltere’ye taşınacak.

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