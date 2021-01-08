Aralarında La Casa de Papel de var! Kötü haber geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının çoğunu evde geçirdik. Bu dönemlerde birbiriyle yarış halinde olan diziler, evde vakit geçirmek zorunda kalan milyonların en çok tercih ettiği etkinlik oldu. Kalitesi inanılmaz derecede yükselen yabancı diziler de artık Oscar ödüllü deneyimli oyuncuları görüyoruz.

2021 yılı birçok dizinin başlangıç yapacağı yıl olsa da aynı zamanda bir sürü kaliteli dizinin de final yapacağı yıl olarak hafızalara kazınacak. Final yapacak olan dizilerin çoğu Netflix platformunda yer alıyor. Devam edeceği söylentileri dolaşıyor olsa da La Casa de Papel de 5. sezonu ile 2021 yılında veda edecek yapımlar arasında yerini alıyor.

2020'de bitmesi planlanan bazı diziler, eşi benzeri görülmemiş virüs salgını yüzünden 2021 yılına kaymak zorunda kaldı. Bu nedenle 2021 yılında final yapacak olan diziler listesi gözünüze biraz kabarık gelebilir.

2021 YILINDA FİNAL YAPACAK OLAN DİZİLER