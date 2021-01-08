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Aralarında La Casa de Papel de var! Kötü haber geldi

08.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Umutla baktığımız 2021 yılı sevdiğimiz bazı dizilerin final yapacağı yıl olacak. İşte aralarında La Casa de Papel’in de olduğu 2021 yılında final sezonu yayınlanacak olan diziler.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının çoğunu evde geçirdik. Bu dönemlerde birbiriyle yarış halinde olan diziler, evde vakit geçirmek zorunda kalan milyonların en çok tercih ettiği etkinlik oldu. Kalitesi inanılmaz derecede yükselen yabancı diziler de artık Oscar ödüllü deneyimli oyuncuları görüyoruz.

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2021 yılı birçok dizinin başlangıç yapacağı yıl olsa da aynı zamanda bir sürü kaliteli dizinin de final yapacağı yıl olarak hafızalara kazınacak. Final yapacak olan dizilerin çoğu Netflix platformunda yer alıyor. Devam edeceği söylentileri dolaşıyor olsa da La Casa de Papel de 5. sezonu ile 2021 yılında veda edecek yapımlar arasında yerini alıyor.

2020'de bitmesi planlanan bazı diziler, eşi benzeri görülmemiş virüs salgını yüzünden 2021 yılına kaymak zorunda kaldı. Bu nedenle 2021 yılında final yapacak olan diziler listesi gözünüze biraz kabarık gelebilir.

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2021 YILINDA FİNAL YAPACAK OLAN DİZİLER

  • Better Call Saul
  • His Dark Materials
  • Shameless
  • Dead To Me
  • Ozark
  • Superstore
  • Atypical
  • The Expanse
  • Lucifer
  • Dear White People
  • Grace And Frankie
  • Supergirl
  • Black Lightning
  • Claws
  • Baroness Von Sketch Show
  • Younger
  • Last Man Standing
  • Feel Good
  • Bosch
  • Goliath
  • DuckTales
  • F Is For Family
  • The Kominsky Method
  • Van Helsing
  • Lost In Space
  • La Casa De Papel
  • Conan
  • Judge Judy
  • Keeping Up With The Kardashians
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2021'de bitecek olan diziler

Atypical

Atypical

Baroness Von Sketch Show

Baroness Von Sketch Show

Better Call Saul

Better Call Saul

Black Lightning

Black Lightning

Bosch

Bosch

Claws

Claws

Conan

Conan

Dead To Me

Dead To Me

Dear White People

Dear White People

DuckTales

DuckTales

F Is For Family

F Is For Family

Feel Good

Feel Good

Goliath

Goliath

Grace And Frankie

Grace And Frankie

His Dark Materials

His Dark Materials

Judge Judy

Judge Judy

Keeping Up With The Kardashians

Keeping Up With The Kardashians

La Casa De Papel

La Casa De Papel

Last Man Standing

Last Man Standing

Lost In Space

Lost In Space

Lucifer

Lucifer

Ozark

Ozark

Shameless

Shameless

Supergirl

Supergirl

Superstore

Superstore

The Expanse

The Expanse

The Kominsky Method

The Kominsky Method

Van Helsing

Van Helsing

Younger

Younger
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