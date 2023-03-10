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Aralarındaki 18 yıllık yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! “Oğlumun arkadaşına aşık oldum”

10.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

42 yaşındaki Tanya ve 24 yaşındaki Josue, sosyal medyadan aralarındaki yaş farkına dair yapılan nefret yorumlarına sert tepki gösterdi. TikTok’tan sıklıkla ilişkilerine dair paylaşımlar yaparak bir anda popüler olmayı başaran ikili aralarındaki aşkın gerçek olduğunu savundu.

Aralarındaki 18 yıllık yaş farkı sosyal medyada gündem yarattı! “Oğlumun arkadaşına aşık oldum”

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sıklıkla eleştirilen ikili aşkın yaşı olmadığını kanıtlamak için sık sık sosyal medyada özel hayatlarını gösteren paylaşımlar yapıyor. Tanya, oğlunun sık sık oyun oynamak için bir araya geldiği arkadaşı Josue ile ilk olarak 2018 yılında tanıştıklarını anlattı. İlk tanışmalarının üzerinden iki yıl geçtikten sonra Tanya 39 ve Josue 21 yaşındayken ilişki yaşamaya başladılar. Yaklaşık 2 yıldır evli olan çift ilişkilerinde gerçek aşkı yaşadıklarını söyleyerek olumsuz yorumlara sert tepki gösterdi.

“SAĞLIKLI VE MUTLU BİR İLİŞKİ”

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Oğlunun arkadaşı olarak Josue ile tanıştığını ifade eden Tanya, “Onunla yetişkinken tanıştım. Genç yetişkindi ama kendi başına karar verebilecek yaştaydı. Biz gerçek aşkla geçrek deneyimleri olan gerçek bir çiftiz. Biz insanız aynı zamanda hislerimiz var. Sosyal medyadan yapılan olumsuz eleştiriler kalbimizi acıtıyor” dedi.

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TikTok'ta ‘josueandtanya’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan çift, "sağlıklı ve mutlu" bir ilişkileri olduğuna dair güvence vererek nefret edenler karşısında pozitif kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

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tiktok ilişki sorunları

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