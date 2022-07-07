Aralarındaki yaş farkına rağmen bayrak desenli bikinisiyle eleştirilere meydan okudu! “Ben 61 yaşındayım, kocam 24”

61 yaşındaki Cheryl McCain ve 24 yaşındaki kocası Quran McCain geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Kocasıyla henüz 15 yaşındayken tanışan ve ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını dile getiren Cheryl, 17 torunu olmasına rağmen Quran ile çocuk yapma çalışmalarına başladıklarını dile getirmişti. Sosyal medyada aralarındaki yaş farkı nedeniyle acımasız yorumların hedefi olduklarını belirten ikiliden Kuran, kendisinin ve Cheryl'in yeni mayolarında birbirlerinin yüzlerini gösteren bir videosunu paylaşmak için TikTok'a gitti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

TikTok paylaşımlarında Cherly ve Quran birbirleriyle dans ederken eğlenceli anlarını gösterdi. Ancak ikilinin paylaşımı sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Cheryl’i Stranger Things kötü adamı Vecna ile karşılaştırdı.

Sosyal medya yorumlarının aksine birbirlerine büüyk bir aşk ve tutkuyla bağlı olduklarını dile getiren çiftten Cheryl, “Çocuk sahibi olmaya çalışıyoruz. İnsanlar artık anne olamayacak kadar bencil ve yaşlı olduğumu söylüyor ama ben çocuğa bakamayacağım için endişelenmiyorum. Çünkü Quran onun için mükemmel bir ebeveyn olacak” dedi.



