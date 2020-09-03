Aramızdaki şeytan: Lucifer konusu, oyuncuları ve karakterleri

Lucifer; şeytanın cehennemden sıkılıp dünyada yaşamaya başlamasını ve bu sırada dedektiflerin cinayet davalarını çözmesine yardımcı olmasını anlatan fantastik bir polisiye dizisi. DC'nin The Sandman çizgi romanından esinlenerek hazırlanan Lucifer dizi müzikleri, her bölümde şaşırtan senaryosu ve inanılmaz çekim teknikleri ile Netflix dizileri arasında oldukça popüler. Her geçen gün daha büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, 3 sezon boyunca Fox'ta yayınlandıktan sonra iptal edilmişti. Ancak hayranları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan karar sonrasında Lucifer Netflix ile anlaşmaya vardı ve dizinin sonraki 2 sezonu bu platformda yayınlandı. Siz de Lucifer konusu, oyuncuları ve karakterleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız! Lucifer Dizisi Konusu Bu çarpıcı diziyi yakından tanımak istiyorsanız öncelikle "Lucifer konusu nedir?" sorusunun yanıtını verelim. Cehennemin Efendisi, kötülere işkence etmekten sıkılıp eğlenmek için dünyaya gelmeye karar verirse ne olur dersiniz? Tabii ki ortalık fena halde karışır! Lucifer, cehennemde milyarlarca yıl hüküm sürdükten sonra isyan eder ve gününü gün etmeye karar verir. Eğlenmek için en uygun yer ise tabii ki Melekler Şehri, yani Los Angeles'tır. Burada Lux isimli bir gece kulübü açan Lucifer, bir tanıdığının öldürülmesi sonucunda kendisini Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) dedektifi Chloe Decker ile iş birliği yaparken bulur. Sonrasında bu iş birliği, bir ortaklığa dönüşür ve Lucifer LAPD için danışmanlık yapmaya başlar. Ancak Cehennemin Efendisi bir taraftan eğlenir diğer taraftan cinayetleri çözmeye çalışırken onu cehenneme geri götürmek isteyen kardeşleri ortaya çıkınca işler karışır.

Lucifer Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Lucifer Morningstar (Tom Ellis) Söz konusu Cehennemin Efendisi olunca sorulması gereken sorular "Lucifer nedir?" ya da "Lucifer ne demek?" yerine, "Lucifer Morningstar kimdir?" olmalıdır! Samael ismiyle de bilinen; ancak bu şekilde adlandırılmaktan hoşlanmayan Lucifer, Tanrı'nın en büyük 3. çocuğu ve cehennemin hükümdarıdır. Aynı zamanda babası olan Tanrı'ya isyan etmesi sonucunda cennetten kovulur ve cehennemdeki kötü ruhlara işkence etmekle görevlendirilir. Ancak burada geçirdiği milyarlarca yıl, Lucifer'ı tekrar isyan ettirir ve cehennemi hükümdarsız bırakarak dünyaya eğlenmeye gider. Burada Lux isimli bir barı işletmeye başlar ve hiçbir eğlenceden geri kalmaz. Şeytan olarak adlandırılmasının aksine insanlara iyilik yapmayı seven Lucifer Chloe ile çalışarak suçluları yakalamaya da bayılır. Uzun boyu, kaslı vücudu ile herkesi kendine hayran bırakır. Asla yalan söylememesiyle bilinir ve şeytan olduğunu bile dile getirmekten hiç çekinmez. Alaycı bir tavrı olan Lucifer yorum ve görüşleri ile çevresindekileri şaşırtmayı başarır. Aynı zamanda oldukça komiktir ve melek olması sebebiyle çeşitli süper güçlere sahip. İnsanların gözlerinin içine bakarak onlara "Gerçekten, arzu ettiğin şey nedir?" diye sorar. Böylece bu kişilerin tüm gizli isteklerini açığa çıkarabilir. Tanrı'nın en güçlü meleği olan Lucifer, ışınlanıyormuş gibi görünmesine sebep olacak kadar hızlı hareket edebilir. Muhteşem reflekslere sahip ve uçabilir. Hastalıklara, enfeksiyonlara ve yaşlanmaya karşı bağışıklılığı olan Lucifer ölümsüz. Peki, hep ölümsüz kalmaya devam edebilecek mid?

Lucifer karakterini başarıyla canlandıran Tom Ellis, bu rolüyle dünya çapında bir şöhrete ve sayısız hayrana kavuştu. Chloe Decker (Lauren German) "Lucifer kimdir?" sorusundan sonra sıra tabii ki "Chloe kimdir?" sorusuna gelir! Çünkü hem güzelliğiyle hem de zekasıyla dikkat çeken Dedektif Decker'ın dünyaya gelişinde kendisinin bile haberdar olmadığı büyük bir sır var. Chloe, henüz genç bir kadınken Hot Tub High School isimli bir dizide oynar ve bu sayede küçük çapta bir üne kavuşur. Ancak LAPD'de çalışan babası bir dava üzerinde çalışırken hayatını kaybedince Chloe oyunculuğu bırakır ve polis olmaya karar verir. Bu sayede babası gibi LAPD'de çalışan başarılı bir cinayet masası dedektifi olur. Lux'ta işlenen bir suçu araştırırken Lucifer ile tanışır ve sonrasında onunla beraber çalışmaya başlar. Bu sırada Dan Espinoza ile inişli çıkışlı bir evliliği olan Chloe'nin Trixie isminde bir kızı vardır. Lucifer oyuncuları arasında en sevilenlerden biri olan Lauren German; dizinin zeki, arkadaş canlısı, cesur ve duygusal karakteri Chloe Decker'a hayat verirken çok güzel bir iş ortaya koyuyor.

Amenadiel (D. B. Woodside) Lucifer söz konusu olduğunda en sık sorulan sorulardan biri de "Amenadiel kimdir?" oluyor. Amenadiel, Tanrı'nın ilk çocuğu ve en güçlü meleklerden biri. Lucifer cehennemi terk ettikten sonra onun görevini devralarak yeraltı dünyasına gider; ancak bu durumdan hiç de memnun değil. Bu sebeple Amenadiel, Lucifer'i cehenneme geri götürmek için dünyaya gelir. Ama Lucifer eve dönmek istemeyince onu ikna etmek için farklı yöntemler denemesi gerekir. Amenadiel; kararlı, disiplinli, inatçı ve dürüst oluşuyla dikkat çeker. Tanrı'nın en sadık meleklerinden biri ve tıpkı Lucifer gibi güçlü fiziksel özelliklere sahip. Ancak hiçbir melekte olmayan öyle bir yeteneği vardır ki, o gücü kullandığında karşısında kimse duramaz. 1969 yılında dünyaya gelen D. B. Woodside, yaşını hiç göstermiyor ve kaslı vücudunun getirdiği güçlü duruşla Amenadiel rolünün hakkını veriyor. Mazikeen (Lesley Ann Brandt) "Mazikeen kimdir?" diye mi soruyorsunuz? O zaman gelmiş geçmiş en güçlü iblisi henüz tanımıyorsunuz demektir! Maze ismiyle de bilinen Mazikeen, en yaşlı iblislerden biri. Yaşına rağmen insan formundayken genç ve güzel bir kadın görünümünde olan Maze; önce Lux'ta barmenlik yapar, sonra da LAPD'de ödül avcısı olarak çalışır. Lucifer Maze ilişkisi oldukça karmaşık. Uzun yıllar boyunca Lucifer'a sadık bir şekilde hizmet etse de Maze kendisini ait hissettiği yere, yani cehenneme dönmek ister. Ancak yer altı dünyasına dönmenin tek yolu Lucifer'ı ikna etmektir. Peki, Maze bunu başarabilecek mi?