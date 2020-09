Aramızdaki şeytan: Lucifer konusu, oyuncuları ve karakterleri

Lucifer; şeytanın cehennemden sıkılıp dünyada yaşamaya başlamasını ve bu sırada dedektiflerin cinayet davalarını çözmesine yardımcı olmasını anlatan fantastik bir polisiye dizisi. DC'nin The Sandman çizgi romanından esinlenerek hazırlanan Lucifer dizi müzikleri, her bölümde şaşırtan senaryosu ve inanılmaz çekim teknikleri ile Netflix dizileri arasında oldukça popüler. Her geçen gün daha büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi, 3 sezon boyunca Fox'ta yayınlandıktan sonra iptal edilmişti. Ancak hayranları tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan karar sonrasında Lucifer Netflix ile anlaşmaya vardı ve dizinin sonraki 2 sezonu bu platformda yayınlandı. Siz de Lucifer konusu, oyuncuları ve karakterleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız!

Lucifer Dizisi Konusu

Bu çarpıcı diziyi yakından tanımak istiyorsanız öncelikle "Lucifer konusu nedir?" sorusunun yanıtını verelim. Cehennemin Efendisi, kötülere işkence etmekten sıkılıp eğlenmek için dünyaya gelmeye karar verirse ne olur dersiniz? Tabii ki ortalık fena halde karışır! Lucifer, cehennemde milyarlarca yıl hüküm sürdükten sonra isyan eder ve gününü gün etmeye karar verir. Eğlenmek için en uygun yer ise tabii ki Melekler Şehri, yani Los Angeles'tır. Burada Lux isimli bir gece kulübü açan Lucifer, bir tanıdığının öldürülmesi sonucunda kendisini Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) dedektifi Chloe Decker ile iş birliği yaparken bulur. Sonrasında bu iş birliği, bir ortaklığa dönüşür ve Lucifer LAPD için danışmanlık yapmaya başlar. Ancak Cehennemin Efendisi bir taraftan eğlenir diğer taraftan cinayetleri çözmeye çalışırken onu cehenneme geri götürmek isteyen kardeşleri ortaya çıkınca işler karışır.