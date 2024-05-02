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İsmail Küçükkaya'dan Halk TV canlı yayınında 'KJ' tepkisi! 'Önemli değilse ben haber aramaya devam edeyim'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
02.05.2024 23:04
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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın telefonla bağlandığı Halk TV canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesini yorumlayan Küçükkaya, ekranda alt yazıların değişmemesine tepki göstererek "Bu önemli değilse ben haber aramaya devam edeyim o zaman, size tekrar bağlanayım" dedi.

İsmail Küçükkaya'dan Halk TV canlı yayınında 'KJ' tepkisi! 'Önemli değilse ben haber aramaya devam edeyim'

Halk TV'de sabah haber programı sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesini değerlendirmek için, Halk TV Ana Haber'e telefonla bağlandı.

"ARKADAŞLAR NEDEN KJ'YE YAZMIYORLAR?"

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden Küçükkaya, açıklama yapılmamasının ise önemli olduğunu ifade etti. Bu sırada ekranda alt yazıların değişmemesine sinirlenen İsmail Küçükkaya, "Bu arada arkadaşlar neden KJ'ye yazmıyorlar? Bu açıklamanın yapılmayacak olması önemli bir detay. Değilse eğer ben haber aramaya devam edeyim o zaman, size tekrar bağlanayım" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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Bu sözlerin ardından Küçükkaya'nın aktardığı bilgiler KJ'ye yazıldı.


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Halk TV ismail küçükkaya
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