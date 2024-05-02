İsmail Küçükkaya'dan Halk TV canlı yayınında 'KJ' tepkisi! 'Önemli değilse ben haber aramaya devam edeyim'

Halk TV'de sabah haber programı sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesini değerlendirmek için, Halk TV Ana Haber'e telefonla bağlandı.

"ARKADAŞLAR NEDEN KJ'YE YAZMIYORLAR?"

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden Küçükkaya, açıklama yapılmamasının ise önemli olduğunu ifade etti. Bu sırada ekranda alt yazıların değişmemesine sinirlenen İsmail Küçükkaya, "Bu arada arkadaşlar neden KJ'ye yazmıyorlar? Bu açıklamanın yapılmayacak olması önemli bir detay. Değilse eğer ben haber aramaya devam edeyim o zaman, size tekrar bağlanayım" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Bu sözlerin ardından Küçükkaya'nın aktardığı bilgiler KJ'ye yazıldı.







