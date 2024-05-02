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    4. Yediler, içtiler hatta bitmemiş içeceklerini yanlarına alıp kalktılar! Hesabı ödemeden kaçan müşterileri böyle ifşa etti

    Yediler, içtiler hatta bitmemiş içeceklerini yanlarına alıp kalktılar! Hesabı ödemeden kaçan müşterileri böyle ifşa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 15:28
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    İngiltere'nin Sussex bölgesindeki bir restoranda altı kişilik bir grup içecek ve yiyeceklerden oluşan bir sürü sipariş verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hesabı ödemeden müşterilerin kaçtığını gören restoran sahibi o anları Facebook'tan ifşa etti. İfşalanan müşterilere dair yorumlar gecikmedi.

    MYNET-DIŞ HABERLERİngiltere'nin Sussex bölgesindeki bir restoranda altı kişilik bir grup hamburger ve içkilerden oluşan yaklaşık 240 sterlinlik (9.717,99 TL) değerindeki hesabı ödemeden mekanı terk etti.

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    Hesabı ödemek için bir kişinin banka kartıyla deneme yaptığı ancak reddedilmesi üzerine hiçbir şey olmamış gibi mekandan çıktıkları anlar görüldü.

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    Güvenlik kamerası görüntülerinde grubun masada duran bitmemiş içeceklerini de yanlarına aldıkları fark edildi.

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    MailOnline'a konuşan personel , grubun utanmazlığından duydukları öfkeyi paylaştı. İsimsiz bir personel, gruptan birinin kartının iki kez reddedildiğini söyleyerek, "Bize dönüp 'Bir dakika bekleyin, başka bir kart alacağım' dedi. Ancak bir anda ortadan kayboldular. Geri gelmeleri için onlara 24 saat verdik ama bunu yapmadılar ve işte o zaman onları tüm sosyal medyada ifşa etmeye karar verdik" dedi.

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