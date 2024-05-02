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    4. Yatak odası seslerinden dolayı uyuyamadığı komşusundan aldığı intikam olay oldu! Sahte profille ifşa etti

    Yatak odası seslerinden dolayı uyuyamadığı komşusundan aldığı intikam olay oldu! Sahte profille ifşa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 08:18
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    Reddit'te "pettyrevenge" ismiyle paylaşım yapan kişi üst kat komşusunun yatak odası seslerinden rahatsızlık duyduğunu dile getirerek duruma isyan etti. Komşusunun misafirlerini incelemeye başladığını ifade eden Reddit kullanıcısı, ziyaretçilerinden birinin partnerini aldattığı sonucuna varınca onu sosyal medyadan ifşaladı.

    Üst kat komşusuyla sorunlar yaşadığını dile getirerek Reddit'ten paylaşım yapan bir kişi özellikle yatak odası seslerinden rahatsızlık duyduğu için uyuyamadığını söyledi. Üst kat komşusuyla arasındaki sorunlardan bahseden kullanıcı, "Pazartesi geceleri partiler veriyordu, işten sabah saat 2'de eve dönüyordu. Evinde dolaşıyor ve yüksek sesle telefon konuşmaları yapıyordu. Sürekli olarak evine misafirler geliyordu ve bir ergen gibi yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

    Daha öncesinde komşunun evine çıkarak rahatsızlıklarını dile getirdiğini söyleyen kullanıcı, "Hiçbir şekilde beni umursamadı. Yatak odası sesleri yüzünden uyuyamaz hale geldim. Böyle olunca ziyaretçilerini takip etmeye karar verdim. Geceyi hiç orada geçirmeyen ve arabasında bebek koltuğu olan bir kişi dikkatimi çekti" dedi.

    Arabasının plakasını alarak adresini bulabildiğini söyleyen kullanıcı, "Daha sonrasında adını öğrendim. Adamın ve karısının profilini keşfettim ve biraz sosyal medya takibi yaptı. Sahte bir hesap açtım ve kadına ihaneti anlatan bir mesaj gönderdim. "Birkaç haftadır onu görmüyorum ve gerçekten güzel uyuyorum." diye konuştu.

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    sosyal medya Reddit
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