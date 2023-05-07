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  4. Aras Bulut İynemli alkolün dozunu kaçırdı! Yere düşünce 5 kişi taşıdı

Aras Bulut İynemli alkolün dozunu kaçırdı! Yere düşünce 5 kişi taşıdı

07.05.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kadınlarla samimi görüntüleri ortaya çıkan Kadir Doğulu'ya engel olmaya çalıştığı söylenen Aras Bulut İynemli iddialara göre eğlence mekanında alkolün dozunu kaçırdı. Başarılı oyuncuyu 5 kişi yerden zor kaldırdı.

Aras Bulut İynemli alkolün dozunu kaçırdı! Yere düşünce 5 kişi taşıdı

Aras Bulut İynemli 7 yıllık sevgilisi Bige Önal’dan ayrıldıktan sonra sık sık arkadaş gruplarıyla eğlence mekanlarında görülüyor. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği 6 bölümlük dizinin ilk sezonunu tamamlayan ve Ay Yapım’la bir proje görüşmesi yapan başarılı oyuncunun bayram tatili için gittiği ilk gün Çeşme’de yere düşüp kendinden geçtiği öne sürüldü.

Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk’un da olduğu arkadaş grubuyla önce eğlenceden eğlenceye koştu.

Ekran Alıntısı

YERDE KENDİNDEN GEÇTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mekanda eğlenenlerden edinilen bilgiye göre ilerleyen saatlerde alkolün dozunu kaçıran İynemli yere düştü. Kendinden geçen oyuncuyu mekandakilerin şaşkın bakışları altında 5 arkadaşı omuzlarında taşıyarak dışarı çıkarabildi. O sırada mekanda bulunan ünlü isimler arasında Kadir Doğulu, Murat Dalkılıç ve Önder Öztarhan da vardı.

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