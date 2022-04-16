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Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizide bomba isim!

16.04.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın Atatürk dizisi dört gözle bekleniyor. Türkiye'nin en iyi oyuncularından Aras Bulut İynemli, temmuz ayında kariyerinin en anlamlı rolüne hayat verecek. Diziye Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımı canlandıracak bomba bir transfer daha katılıyor.

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizide bomba isim!

İynemli Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak. Rol için aylardır kampta olan İynemli’ye bomba bir oyuncu kadrosu eşlik edecek.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına fırtına gibi giriş yapacak olan Disney Plus, 03 Medya’nın yapımcılığında ülkemize yıllardır hayalinin kurulduğu bir Atatürk dizisi hediye edecek.

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Projenin en önemli rollerinden Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde hanımı da çok özel ve güçlü bir oyuncu canlandıracak. Songül Öden “Atatürk” dizisinde Türk halkının minnet duyduğu kadınların başında gelen Zübeyde hanıma hayat verecek.


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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Songül Öden
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