Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizide bomba isim!

İynemli Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak. Rol için aylardır kampta olan İynemli’ye bomba bir oyuncu kadrosu eşlik edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına fırtına gibi giriş yapacak olan Disney Plus, 03 Medya’nın yapımcılığında ülkemize yıllardır hayalinin kurulduğu bir Atatürk dizisi hediye edecek.

Projenin en önemli rollerinden Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde hanımı da çok özel ve güçlü bir oyuncu canlandıracak. Songül Öden “Atatürk” dizisinde Türk halkının minnet duyduğu kadınların başında gelen Zübeyde hanıma hayat verecek.



